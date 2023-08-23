Разработчик Star Wars Eclipse считает, что "это отличается от всего, что мы делали раньше" ©

Генеральный директор студии Quantic Dream, занимающейся разработкой Star Wars Eclipse, утверждает, что работа с масштабным научно-фантастическим проектом связана с определенной "ответственностью", не похожей ни на что, чем занималась студия ранее, но это не изменило ее художественного стиля.

В беседе с журналистами на выставке Gamescom 2023 генеральный директор Quantic Dream Гийом де Фондомьер пояснил, что создание игры по "Звездным войнам" в конечном итоге "ничуть не изменило нас. Это накладывает ответственность, это несомненно. Но мы хотели сделать это. Мы хотели работать над этим. Но мы также хотели сохранить наши корни, так что вы можете ожидать - я здесь не для того, чтобы говорить о [Star Wars] Eclipse, и не буду, - но знайте, что мы продолжаем делать игры так, как мы делали их в течение многих лет".

"Это совершенно отличается от того, что мы делали раньше, но это естественно, потому что ни одна игра не похожа на другую", - добавляет он. "Мы всегда стараемся изобретать себя заново. Тот факт, что это франшиза и сторонний IP, не меняет нашего подхода. Мы работаем над оригинальной историей в мире".

В прошлом году основатель Quantic Dream Дэвид Кейдж заявил, что Star Wars Eclipse - не только "самый амбициозный" проект студии, но и "очень отличается" от Detroit: Become Human. Fondaumière идет еще дальше, называя его отличным от всей библиотеки разработчика.

В марте 2022 года компания Quantic Dream опровергла слухи о внутренней задержке Star Wars Eclipse, заявив, что сроки запуска никогда не объявлялись по той или иной причине. "Набор сотрудников продолжает активно работать над Star Wars Eclipse, сторонними изданиями и неанонсированными проектами", - заявил тогда представитель студии.