В свежем обновлении для Tekken 8 улучшили сетевой код и исправили различные ошибки

Файтинг Tekken 8 на ПК в Steam, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series S|X получил очередное обновление. Разработчики из студии Bandai Namco усердно работают над оптимизацией многих аспектов и улучшением игрового процесса в соответствии с объявленным планом поддержки игры. В этом патче они сосредоточились на устранении известных ошибок и улучшении сетевого кода. После нового обновления сетевые матчи в Tekken 8 должны стать стабильнее на всех платформах.
Как сообщается, файтинг был обновлен до версии 1.04. В этом патче цифровой магазин получил несколько новых предметов, среди которых костюмы для персонажей и бесплатные элементы персонализации профиля игрока. Также были скорректированы поведение и свойства движений для некоторых бойцов.
Ниже вы можете ознакомиться со списком исправлений в патче 1.04:
- Оптимизация передачи и приема пакетов, а также обработка отката во время онлайн-матчей.
- Улучшена логика определения задержки обработки, отображаемая красным значком в правом нижнем углу экрана во время онлайн-матчей.
- Названия параметров для каждого элемента в разделе "СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ" были улучшены для большей ясности.
- Улучшение в разделе "Мой повтор и советы", позволяющее игрокам пропускать анимацию входа и победы во время воспроизведения повтора.
- Оптимизировано время загрузки в "Захватывающем повторе".
- Исправлена ошибка в разделе "Кастомизация персонажа", из-за которой можно было одновременно настроить "Защитный шлем Киджина" и "Хирургическую маску" для Рейны.
- Исправлена ошибка в разделе "Настройка персонажа", из-за которой цвет кожи верхней части тела не был таким, как предполагалось.
- Были реализованы другие различные улучшения и исправления ошибок.
В будущем для игры планируют добавить фоторежим, новую арену и многое другое.
ребят, пробовал сегодня новость сделать на этом сайте, как в этом грёбаном конструкторе добавить картинку на превью? там только заголовок и текст написано, и теперь я понял почему в новостях тут так много воды, нужно написать не менее 5 абзацев иначе заблочат
Да есть нелепица такая =)
МК 1 есть чему поучиться а тк