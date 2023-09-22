С Star Wars Eclipse все в порядке - работа "кипит" ©

Впервые анонсированная еще в 2021 году, Star Wars Eclipse до сих пор остается загадкой. В прошлом году Quantic Dream опровергла слухи о задержке и проблемах с разработкой игры, отметив, что пока не может назвать дату выхода. В одном из последующих интервью гендиректор Quantic Dream Гийом де Фондомьер заявил, что Eclipse сохранит фундаментальные принципы Quantic Dream, несмотря на то, что в основе своей является приключенческой игрой.



Однако в этом году Star Wars: Eclipse до сих пор не показали, что заставило некоторых задуматься о том, что же происходит с игрой. В недавнем интервью IGN на Tokyo Game Show 2023 в Японии Лиза Пендсе, вице-президент по маркетингу Quantic Dream, охарактеризовала разработку как "кипящую".

"Могу ли я сказать, что она все еще существует? Потому что она существует", - ответила Пендсе, когда ее попросили сообщить последние новости. "Она просто не готова. Она просто кипит".

Star Wars Eclipse - новая приключенческая игра, действие которой разворачивается в эпоху "Звездных войн", в золотой век джедаев за сотни лет до рождения Энакина Скайуокера. Несмотря на то, что роскошный тизер-трейлер рисует захватывающую картину, подробностей пока мало.



Пендсе также подтвердила, что в Star Wars Eclipse, как и в предыдущих играх Quantic Dream, таких как Beyond: Two Souls, не будет экрана "гейм овер".

При анонсе Star Wars Eclipse мы уделяли большое внимание тому, чтобы было понятно, что это действительно приключенческая игра, в которой есть все элементы, которые вы ожидаете и хотите получить от игры Quantic Dream: сложное разветвленное повествование, множество играбельных персонажей. В игре нет гейм овера. Любой может умереть, может произойти что угодно, а история как бы продолжается, так что эти признаки все еще присутствуют. Но мы еще больше усилили наш опыт в области геймплея.

В 2021 году Quantic Dream открыла офис в Монреале (Канада), чтобы помочь в создании Star Wars Eclipse. В настоящее время в нем работает около 50 сотрудников, которые сосредоточены на игровом процессе. По имеющимся данным, до запуска Star Wars Eclipse еще много лет. Однако Пендсе утверждает, что Quantic Dream имеет возможность сосредоточиться на создании игры, несмотря на то, что сейчас она принадлежит китайской компании NetEase.

Одно из замечательных преимуществ работы с NetEase заключается в том, что они не навязывают нам даты выпуска. Quantic Dream всегда выпускала игры тогда, когда они были готовы, и я думаю, что высокий уровень качества, который вы получаете, покупая игру Quantic Dream, является подтверждением ценности такого подхода. То же самое можно сказать и о Star Wars Eclipse. Так что вы узнаете об этом, но сейчас еще слишком рано, чтобы сообщать какие-либо подробности.