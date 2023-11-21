Стратегия 17-летней давности Star Wars: Empire at War получила обновление, призванное оживить ее мультиплеер

Вчера, 20 ноября, игра Star Wars: Empire at War получила новое обновление на ПК через Steam. Стратегическая игра, впервые вышедшая в 2006 году, была обновлена "техническим патчем", как сообщается в журнале истории обновлений игры в Steam.

Главной особенностью нового обновления является переход Empire at War с 32-битных на 64-битные приложения. Это, по всей видимости, "решит многие проблемы с нехваткой памяти и сбоями, с которыми сталкивались игроки", - отмечается в журнале обновлений, что является довольно значительным обновлением для старой игры.

В новом патче также были устранены "проблемы с рассинхронизацией мультиплеера", что должно повысить стабильность сетевой игры для игроков Empires at War. Кроме того, в обновлении присутствуют "многочисленные" исправления игрового процесса, направленные на корректировку баланса отдельных юнитов в стратегической игре, а также исправления некорректного поведения юнитов. Завершают обновление "мелкие исправления ошибок, изменения баланса игроков и оптимизация производительности".

Игра Empire at War разработанная компанией Petroglyph Games под руководством LucasArts (до того, как все ее проекты по "Звездным войнам" были закрыты в результате сделки с Disney), происходит между третьим и четвертым эпизодами "Звездных войн" и посвящена борьбе новой Империи с зарождающимся Восстанием.

Многопользовательская игра была фактически прекращена с отключением сервера в 2014 году, но была возобновлена шесть лет назад в 2017 году.