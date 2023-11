Стратегия 17-летней давности Star Wars: Empire at War получила обновление, призванное оживить ее мультиплеер

RTS во вселенной Star Wars.

Действие игры разворачивается два года спустя событий в A New Hope и также будет перекликаться с Эпизодом 3. Разнообразные ландшафты (пустыня, зелёная степь и пр.) с ходящими AT-AT и имперским наземным транспортом TIE Crawlers (некий гибрид танка и TIE Fighter’а) производят невероятное впечатление. Кроме планет действие может перенестись в космос, где флот повстанцев ведёт неравный бой с Star Destroyer’ами. Выглядит это всё, по мнению журналистов, не хуже Homeworld.



Дополнения:

Star Wars: Empire at War - Forces of Corruption, 24.10.2006. Главная особенность аддона – преступники, которым и посвящена одиночная кампания. Из остальных нововведений – стандартная пачка обновлений в игровом процессе, новые юниты, герои и здания.