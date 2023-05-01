Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.3 405 оценок

Первая демонстрация текстового перевода Star Wars Jedi Survivor

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butcher69
Новости

Команда Team RIG представила первую демонстрацию текстового перевода Star Wars Jedi Survivor. Игра вышла полностью на английском языке и команда переводчиков решила привнести в игру русский текстовый перевод. А позже выйдет и озвучка от студии GamesVoice. Точные сроки выхода текстового перевода не называются, но в игре в 2.5 раза больше текста чем в ремейке Dead Space.

Друзья, рады поделиться с вами небольшой частью наших трудов.
Мы прикладываем все усилия, чтобы русификатор вышел как можно быстрее! Наберитесь немного терпения

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля для PS5, Xbox Series X/S и PC.

Трейлеры
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Star Wars Jedi: Survivor "Русификатор текста (Машинный)" [v1.0] {ZoG Forum Team}
Star Wars Jedi: Survivor "Русификатор текста (Машинный)" [v1.0] {ZoG Forum Team}
Способ улучшения картинки
Способ улучшения картинки
Для ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor вышло обновление с улучшением производительности
Для ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor вышло обновление с улучшением производительности
Комментарии: 22
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Молодцы, что написали Кэл.

8
Никита Дроздоvv

Но я бы с таким переводом играл мне перевод DS remake зашёл

2
PlatinumJack

текстовая озвучка, классно звучит, а перевод этот смахивает на простой отредаченый машинный!

0
Выxyxoль

В видосе еще "автотранслиторы", рука-лицо.

0
Albert Gromov Выxyxoль

примеры можно?

1
Выxyxoль Albert Gromov

Translate - трэнслейт. Соотв. трэнслейтор - переводчик. Транскрипцию можешь сам загуглить.

-2
Ys6v9d Выxyxoль

Судя по интро его специально рофляным делали:) а в самих игровых моментах видео проблем почти не заметил. (ну там один раз точка в субтитрах не там проскочила и предложение Мертвым или Живым не в том порядке построено)

1
Albert Gromov Выxyxoль

Первая ошибка - пытаться передать звук с помощью русских букв -> никогда не будет верная транскрипция.

В русском языке постоянно используется написание английских слов не только с помощью транскрипции, но и транслитерацией.

По сути можно написать как угодно, ибо официальной системы не существует

0
erkins007

пф, перевод от deep L кроме склонений и пары моментов вполне играбельеный так что можно и подождать нормального.

0
Nervios

Почитал коменты , такие все правильные !А чего сами не переводите , взяли да перевели , это же так легко !Давайте сами переведите , а мы оценим !

0
Scorpion_GamePlay

Хорошие новости.

0
as1c

Сейчас Dead Space Remake прохожу как раз с их текстовым переводом, сделали достаточно качественно, даже текстуры переведены. Молодцы ребята.

0
agula98

очередной промт перевод от team Ring, собственно, тоже самое было и с dead space пошли по пути мираклов

-11
Ys6v9d

А что там перевод платным стал?

2
agula98 Ys6v9d

Не платным, просто Team Ring так же быстренько переводы клепают и тоже их считают, мол, сделаны профессионалами и бла бла бла

-6
Ys6v9d agula98

Аа в этом смысле, по моему там тупо подкол в сторону мираклов ибо те под каждым постом про проф.художественный перевод талдычат.

2
Albert Gromov

А где вы увидели тут промт?)

4
Mad1K_1356 Albert Gromov

Да я один и то лучше переведу, позор!

-3
warp 37

Конечно, хорошо, но всегда говорил: learn English. Время пришло.

-12
МАХАН МАХАНОВИЧ

Ну вот ты и будешь играть за КАЛа

0
agula98

Конечно, хорошо, но всегда говорил: learn China. Время пришло.

8