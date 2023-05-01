Первая демонстрация текстового перевода Star Wars Jedi Survivor

Команда Team RIG представила первую демонстрацию текстового перевода Star Wars Jedi Survivor. Игра вышла полностью на английском языке и команда переводчиков решила привнести в игру русский текстовый перевод. А позже выйдет и озвучка от студии GamesVoice. Точные сроки выхода текстового перевода не называются, но в игре в 2.5 раза больше текста чем в ремейке Dead Space.
Друзья, рады поделиться с вами небольшой частью наших трудов.
Мы прикладываем все усилия, чтобы русификатор вышел как можно быстрее! Наберитесь немного терпения
Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля для PS5, Xbox Series X/S и PC.
Молодцы, что написали Кэл.
Но я бы с таким переводом играл мне перевод DS remake зашёл
текстовая озвучка, классно звучит, а перевод этот смахивает на простой отредаченый машинный!
В видосе еще "автотранслиторы", рука-лицо.
примеры можно?
Translate - трэнслейт. Соотв. трэнслейтор - переводчик. Транскрипцию можешь сам загуглить.
Судя по интро его специально рофляным делали:) а в самих игровых моментах видео проблем почти не заметил. (ну там один раз точка в субтитрах не там проскочила и предложение Мертвым или Живым не в том порядке построено)
Первая ошибка - пытаться передать звук с помощью русских букв -> никогда не будет верная транскрипция.
В русском языке постоянно используется написание английских слов не только с помощью транскрипции, но и транслитерацией.
По сути можно написать как угодно, ибо официальной системы не существует
пф, перевод от deep L кроме склонений и пары моментов вполне играбельеный так что можно и подождать нормального.
Почитал коменты , такие все правильные !А чего сами не переводите , взяли да перевели , это же так легко !Давайте сами переведите , а мы оценим !
Хорошие новости.
Сейчас Dead Space Remake прохожу как раз с их текстовым переводом, сделали достаточно качественно, даже текстуры переведены. Молодцы ребята.
очередной промт перевод от team Ring, собственно, тоже самое было и с dead space пошли по пути мираклов
А что там перевод платным стал?
Не платным, просто Team Ring так же быстренько переводы клепают и тоже их считают, мол, сделаны профессионалами и бла бла бла
Аа в этом смысле, по моему там тупо подкол в сторону мираклов ибо те под каждым постом про проф.художественный перевод талдычат.
А где вы увидели тут промт?)
Да я один и то лучше переведу, позор!
Конечно, хорошо, но всегда говорил: learn English. Время пришло.
Ну вот ты и будешь играть за КАЛа
Конечно, хорошо, но всегда говорил: learn China. Время пришло.