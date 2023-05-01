Первая демонстрация текстового перевода Star Wars Jedi Survivor ©

Команда Team RIG представила первую демонстрацию текстового перевода Star Wars Jedi Survivor. Игра вышла полностью на английском языке и команда переводчиков решила привнести в игру русский текстовый перевод. А позже выйдет и озвучка от студии GamesVoice. Точные сроки выхода текстового перевода не называются, но в игре в 2.5 раза больше текста чем в ремейке Dead Space.

Друзья, рады поделиться с вами небольшой частью наших трудов.

Мы прикладываем все усилия, чтобы русификатор вышел как можно быстрее! Наберитесь немного терпения

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля для PS5, Xbox Series X/S и PC.