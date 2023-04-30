В Star Wars Jedi Survivor нашли забавную пасхалку, до которой нужно 2 минуты пробираться через расщелины ©

Для видеоигр вполне нормально иметь скрытые секреты и пасхальные яйца, которые игроки могут обнаружить, просто проходя игру случайным образом. Похоже, что эта логика применима и к последнему проекту Respawn Entertainment, поскольку игра нашли забавную и довольно странную пасхалку в Star Wars Jedi: Survivor.

Это пасхальное яйцо можно найти в районе Урожайного хребта Кобо, и оно требует долгого протискивания через расщелины. Вам придется потратить буквально две минуты, просто протискиваясь через разломы, чтобы увидеть что-то странное.

Поскольку игра вышла всего несколько дней, есть шанс, что в будущем игроки будут находить новые пасхалки.