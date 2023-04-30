Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.3 386 оценок

В Star Wars Jedi Survivor нашли забавную пасхалку, до которой нужно 2 минуты пробираться через расщелины

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monk70
Новости

Для видеоигр вполне нормально иметь скрытые секреты и пасхальные яйца, которые игроки могут обнаружить, просто проходя игру случайным образом. Похоже, что эта логика применима и к последнему проекту Respawn Entertainment, поскольку игра нашли забавную и довольно странную пасхалку в Star Wars Jedi: Survivor.

Это пасхальное яйцо можно найти в районе Урожайного хребта Кобо, и оно требует долгого протискивания через расщелины. Вам придется потратить буквально две минуты, просто протискиваясь через разломы, чтобы увидеть что-то странное.

Поскольку игра вышла всего несколько дней, есть шанс, что в будущем игроки будут находить новые пасхалки.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
h1fter

Слабовато,надо было сделать расчелину на 20 минут,а в конце скелет с предсмертной запиской:нахрена я сюда полез?

1
Oscilograf

Ну запили еще новость "В игре можно найти врагов" и "В игре можно будет пользоваться световым мечем"

0
gloccc

Разбудите когда в игре найдут адекватную оптимизацию .

0
Pop Egor90

Две минуты лазанья в темноте ради лохматого нечто... вот если там было бы это, то да

-3