Star Wars: Knights of the Old Republic 17.07.2003
9.4 2 658 оценок

Джеймс Ганн вдохновлялся играми Mass Effect и KOTOR для работы над трилогией "Стражей Галактики"

©
butcher69
Новости

Ни для кого не секрет, что Джеймс Ганн, режиссер трилогии с Крисом Праттом в главной роли, является ярым поклонником видеоигр. Он не только уже выразил свой восторг по поводу предстоящего Starfield, но и вдохновился Lollipop Chainsaw для создания одной из самых запоминающихся сцен в "Отряде самоубийц", что неудивительно, учитывая, что он принимал непосредственное участие в создании видеоигры Suda51.

Отвечая одному из поклонников в социальных сетях, Джеймс Ганн дал понять, что при работе над трилогией "Стражи галактики" он вдохновлялся игровыми франшизы Mass Effect и Star Wars: Knights of the Old Republic. Он также заявил, что Knights of the Old Republic является "лучшей игрой всех времен".

Стоит отметить, что режиссер воздержался от раскрытия того, какие части фильмов вдохновлены этими играми — сеттинг ли это, динамика между самими персонажами, общая структура сюжета? Только он и его команда знают точно.

Это заявления вряд ли можно назвать неожиданностью. Несколько месяцев назад Джеймс Ганн рассказал, что Mass Effect, Star Wars: Knights of the Old Republic и Defense Grid - его любимые видеоигры всех времен. Поэтому неудивительно, что эти проекты каким-то образом повлияли на его режиссерскую работу.

Индустрия
8
3
Последние посты по игре Star Wars: Knights of the Old Republic
Star Wars: Knights of the Old Republic "Повязка бесконечности" [1.1]
Star Wars: Knights of the Old Republic "Повязка бесконечности" [1.1]
Star Wars: Knights of the Old Republic "Переработка световых мечей" [1.2]
Star Wars: Knights of the Old Republic "Переработка световых мечей" [1.2]
Альтернативный твист
Альтернативный твист
Комментарии: 3
Ваш комментарий
-zotik-

Вдохновлялся он коксом и своим енотом

2
Дядя Бен

Худшая из частей.

0
SeRj001

Хороший фильм получился

-2