Джеймс Ганн вдохновлялся играми Mass Effect и KOTOR для работы над трилогией "Стражей Галактики" ©

Ни для кого не секрет, что Джеймс Ганн, режиссер трилогии с Крисом Праттом в главной роли, является ярым поклонником видеоигр. Он не только уже выразил свой восторг по поводу предстоящего Starfield, но и вдохновился Lollipop Chainsaw для создания одной из самых запоминающихся сцен в "Отряде самоубийц", что неудивительно, учитывая, что он принимал непосредственное участие в создании видеоигры Suda51.

Отвечая одному из поклонников в социальных сетях, Джеймс Ганн дал понять, что при работе над трилогией "Стражи галактики" он вдохновлялся игровыми франшизы Mass Effect и Star Wars: Knights of the Old Republic. Он также заявил, что Knights of the Old Republic является "лучшей игрой всех времен".

Стоит отметить, что режиссер воздержался от раскрытия того, какие части фильмов вдохновлены этими играми — сеттинг ли это, динамика между самими персонажами, общая структура сюжета? Только он и его команда знают точно.

Это заявления вряд ли можно назвать неожиданностью. Несколько месяцев назад Джеймс Ганн рассказал, что Mass Effect, Star Wars: Knights of the Old Republic и Defense Grid - его любимые видеоигры всех времен. Поэтому неудивительно, что эти проекты каким-то образом повлияли на его режиссерскую работу.