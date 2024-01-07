Фанаты решили возродить и улучшить русскую озвучку для Star Wars: Knights of the Old Republic

Команда KotOR Russian Project объявила о том, что они решили возродить проект русской озвучки для игры Star Wars: Knights of the Old Republic. В 2020-м году состоялся релиз бета-версии русификатора, однако с тех пор работа над ним не велась в виду различных причин.
Сейчас команда сообщила о том, что они готовы снова взяться за нее и улучшить многие аспекты старой озвучки: доозвучить и переозвучить неудачные голоса (поскольку на момент создания озвучки она была скорее любительского качества).
Кроме того, часть записей была в плохом качестве из-за того, что у некоторых актеров была плохая аппаратура на момент создания озвучки - всё это планируют исправить. Помимо этого будет опциональная возможность установки улучшенных роликов до 4К разрешения.
Трейлер обновленной озвучки:
эх она так сильно устарела в графическом плане .грустно даже.Помню она у меня когда то тормозила на моем ведре
старая графика это и есть главный плюс игры, да все лица выглядят как уг, но это не пластик как в современных играх, вон глянь на старфилд, балдурс гейт3, мортал комбат 1, ну чисто пластик, даже неприятно смотреть на это все
вкусовщина
не не не, вот например тот же ведьмак 3 в современной графике вполне норм выглядит, а вот тот же киберпанк от той же студии чистый пластик, хотя движок один и тот же, только версии отличаются, почему так происходит мне трудно сказать
о вкусах не спорят , я в свое время в оригинал наигрался мне нужен ремейк
Я знаю почему так. Причина тут лишь одна - тебе так сказали. А ты проверил.
Вполне годно, для игроков, которые впервые будут в это играть.
А для староверов - оригинальная озвучка не заменима, зе бест.
Я уже и не помню, когда последний раз у меня работал проигрыватель плейграунда
Вроде всегда работал и сейчас работает. Может проблема у вашего браузера?
Такое мы одобряем :)
А смысл в этом какой? Там же вроде ремейк уже пилят. Помню как сам фанател от этой игры, но вот сейчас при просмотре трейлера желания в неё поиграть снова не возникло совсем. Хотя на ремейк особых надежд не возлагаю, ибо велик шанс, что там всё испоганят, но если выбирать из двух зол - я лучше в ремейк сыграю.
очень даже неплохо