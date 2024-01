Фанаты решили возродить и улучшить русскую озвучку для Star Wars: Knights of the Old Republic

Команда KotOR Russian Project объявила о том, что они решили возродить проект русской озвучки для игры Star Wars: Knights of the Old Republic. В 2020-м году состоялся релиз бета-версии русификатора, однако с тех пор работа над ним не велась в виду различных причин.

Сейчас команда сообщила о том, что они готовы снова взяться за нее и улучшить многие аспекты старой озвучки: доозвучить и переозвучить неудачные голоса (поскольку на момент создания озвучки она была скорее любительского качества).

Кроме того, часть записей была в плохом качестве из-за того, что у некоторых актеров была плохая аппаратура на момент создания озвучки - всё это планируют исправить. Помимо этого будет опциональная возможность установки улучшенных роликов до 4К разрешения.

Трейлер обновленной озвучки: