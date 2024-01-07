на главную
об игре
Star Wars: Knights of the Old Republic 17.07.2003
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Научная фантастика
9.4 2 981 оценка

Фанаты решили возродить и улучшить русскую озвучку для Star Wars: Knights of the Old Republic

AceTheKing
Новости

Команда KotOR Russian Project объявила о том, что они решили возродить проект русской озвучки для игры Star Wars: Knights of the Old Republic. В 2020-м году состоялся релиз бета-версии русификатора, однако с тех пор работа над ним не велась в виду различных причин.

Сейчас команда сообщила о том, что они готовы снова взяться за нее и улучшить многие аспекты старой озвучки: доозвучить и переозвучить неудачные голоса (поскольку на момент создания озвучки она была скорее любительского качества).

Кроме того, часть записей была в плохом качестве из-за того, что у некоторых актеров была плохая аппаратура на момент создания озвучки - всё это планируют исправить. Помимо этого будет опциональная возможность установки улучшенных роликов до 4К разрешения.

Трейлер обновленной озвучки:

30
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
vertehwost

эх она так сильно устарела в графическом плане .грустно даже.Помню она у меня когда то тормозила на моем ведре

6
kalavashok tribagov

старая графика это и есть главный плюс игры, да все лица выглядят как уг, но это не пластик как в современных играх, вон глянь на старфилд, балдурс гейт3, мортал комбат 1, ну чисто пластик, даже неприятно смотреть на это все

-5
vertehwost kalavashok tribagov

вкусовщина

2
kalavashok tribagov vertehwost

не не не, вот например тот же ведьмак 3 в современной графике вполне норм выглядит, а вот тот же киберпанк от той же студии чистый пластик, хотя движок один и тот же, только версии отличаются, почему так происходит мне трудно сказать

1
vertehwost kalavashok tribagov

о вкусах не спорят , я в свое время в оригинал наигрался мне нужен ремейк

0
Вуглускр kalavashok tribagov

Я знаю почему так. Причина тут лишь одна - тебе так сказали. А ты проверил.

1
cтраx

Вполне годно, для игроков, которые впервые будут в это играть.

А для староверов - оригинальная озвучка не заменима, зе бест.

2
3Lexas

Я уже и не помню, когда последний раз у меня работал проигрыватель плейграунда

0
Andrei YP

Вроде всегда работал и сейчас работает. Может проблема у вашего браузера?

0
Andrew_krsk

Такое мы одобряем :)

0
Rаyden

А смысл в этом какой? Там же вроде ремейк уже пилят. Помню как сам фанател от этой игры, но вот сейчас при просмотре трейлера желания в неё поиграть снова не возникло совсем. Хотя на ремейк особых надежд не возлагаю, ибо велик шанс, что там всё испоганят, но если выбирать из двух зол - я лучше в ремейк сыграю.

0
Anton Korchagin

очень даже неплохо

0