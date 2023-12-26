Автор Star Wars Outlaws раскрыл новые детали игры

В интервью порталу Kotaku нарративный директор Ubisoft Massive Навид Хавари поделился свежими подробностями экшена Star Wars Outlaws. Разработчик назвал некоторые локации и рассказал о структуре игры.
Действие Outlaws разворачивается на планетах Внешнего Кольца — пограничных территориях космоса, за которыми вселенная неизведанна. Одни из миров прекрасно знакомы фанатам — песчаный Татуин, покрытая джунглями Авика, горная Киджими. Другие — придуманы специально для игры, например, луна Тошара. Ее климат засушлив, и повсюду обитают преступники всех мастей. Главная героиня Кей Весс и сама грабительница, поэтому чувствует себя на Тошаре как дома.
«Космос — очень прибыльное, но рискованное место для любого преступника. Если вы сойдете с проторенного пути, ваша тяга к исследованиям преподнесет сюрпризы. Таким образом, вы можете отказаться от контракта на кражу имперского груза, а затем отвлечься и отправиться на своем спидербайке в саванну Тошары в поисках артефакта, и игра вознаградит ваше любопытство», — Навид Хавари, нарративный директор.
У Кей будет своя репутация среди всех преступных синдикатов в игре — зависит от того, какие отношения складываются у героини с каждым из них по ходу сюжета. Все это будет влиять на задания, которые выдают фракции. При желании группировки даже можно будет столкнуть лбами. Причем геймеры увидят множество знакомых персонажей франшизы, например, Джаббу Хатта.
По словам Навида Хавари, с точки зрения геймплея структуру мира игры можно разделить на три части. В первую входят густонаселенные города и оживленные кантины — бары, где можно встретить членов преступных кланов и коррумпированных имперцев, ведущих дела друг с другом. Вторая — загадочные и малообитаемые просторы планет, которые можно исследовать пешком либо на спидербайке. Наконец, космос — его позволят бороздить на космическом корабле «Первопроходец».
Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. События игры разворачиваются в период оригинальной трилогии «Звездных войн» — между фильмами «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».
Хочется верить что выйдет что то годное и интересное но когда дело касается Юбисофт уже ни чего хорошего не ждёшь.
Рожа Рэмбо на постере видится мне.