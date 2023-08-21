Разработчик Star Wars Outlaws: "Мы должны сделать все правильно, особенно что касается оригинальной трилогии"

Перед Massive Entertainment и Ubisoft стоит непростая задача - создать захватывающую игру в культовой вселенной. Последнее интервью с режиссером повествования рассказывает о том, на что команда обращала особое внимание при создании сюжетной линии Star Wars Outlaws.
Редакция Game Informer побеседовала с Навидом Хавари, режиссером-повествователем Star Wars Outlaws, который рассказал несколько интересных моментов о процессе производства. Прежде всего, студия стремится сохранить аутентичность вселенной "Звездных войн" - для того чтобы качество работы было как можно более высоким, команда установила очень тесные отношения с LucasFilm Games.
Мы поддерживаем очень тесные отношения с Lucasfilm Games и регулярно общаемся с ними по всем вопросам, связанным с нашей игрой и сюжетом. Мы очень рассчитываем на то, что Lucasfilm обеспечит нам аутентичную игру по "Звездным войнам", потому что аутентичность - это ключевой момент. Эта галактика просто обожаема, поэтому мы должны сделать все правильно, особенно в том, что касается оригинальной трилогии.
Разработчик из Massive Entertainment рассказал, что вся студия хотела немного отойти от основных событий, привычных по кино, - так родилась идея подготовить историю о персонаже, находящемся вне большого конфликта и ищущем свое место в мире.
В начале работы над сюжетом возникла идея создания персонажа и истории, не являющихся частью галактической гражданской войны, в которой сражаются между собой Империя, Сопротивление, джедаи и ситхи. Это был человек, живущий на земле, воровка, которая вместе со своим спутником Никсом пытается заработать себе на жизнь, оказывается втянутой в опасный преступный мир, за ее голову назначена награда. Персонаж, с которым можно сопереживать, и разбойница, которая еще не определилась с целью своей жизни. Это было очень интересно для нас, а затем мы поставили перед собой задачу рассказать историю глазами Кей Весс и убедиться в том, что мы верно поняли, куда привело ее путешествие.
Кто-то верит ещё в юбисофт? Зачем вы это делаете?