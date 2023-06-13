Разработчики Star Wars Outlaws утверждают, что они хотят воплотить в жизнь идею об игре про Хана Соло ©

В недавнем интервью игровой директор Star Wars: Outlaws Матиас Карлсон и директор по повествованию Навид Хавари встретились с GameSpot, чтобы рассказать некоторые подробности о предстоящей игре с открытым миром Star Wars. Они рассказали о новом персонаже Кей Весс как о перспективном герое в стиле Хана Соло, погружающемся в преступный мир галактики в один из самых темных моментов хронологии фильма.

Если вы не догадались о том, что Весс в своем остромодном космическом пиджаке, с причудливым нечеловеческим компаньоном и громоздким звездолетом, то Outlaws пытается стать игрой про контрабондистов из "Звездных войн", подобно тому, как 1313 должен был стать окончательной отсылкой к охотникам за головами.

"Нас взволновала эта "фантазия о негодяях", - сказал Хавари в интервью Gamespot. И когда вы думаете о контрабандистах и о том, между какими эпохами это может вписаться, ну, в "Империи наносит ответный удар" и "Возвращении джедая" идет гражданская война, поглощающая галактику".

"Войти в преступный мир в рамках этого окна казалось идеальной отправной точкой для такого человека, как Кей, и для Игрока".

Однако Кей отличается от ворчливых контрабондистов прошлых лет тем, насколько она новичок во всем этом деле негодяев. Хавари и Карлсон характеризуют ее как новичка, ныряющего в процветающий преступный мир "Звездных войн": "У Кей еще не определено направление. Она еще не успела оставить свой след в галактике. Она не знает всех этих синдикатов и преступных организаций", - заявил Кхавари. "И как персонаж, ее самокритичное отношение "Я все еще разбираюсь в этом", честно говоря, очень освежает. Писать для нее - одно удовольствие".

"Кей также немного одинока", - добавил Карлсон. "Она - человек, который вырос и вынужден все делать сам, выживать сам. А Никс [ее пушистый друг-животное, которого она может использовать, чтобы отвлекать и саботировать врагов] - это почти что лазейка в ее броне. Это ее единственная семья. Это ее система поддержки. И я думаю, что это замечательно, ведь это переходит из сюжета в игровой процесс".

Мы сможем убедиться в этом в следующем году, если Massive удастся приземлить Outlaws.