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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.3 262 оценки

Star Wars Outlaws от Ubisoft выйдет 30 августа на ПК и консолях

butcher69
Новости

Согласно описанию к предстоящему трейлеру на YouTube-канале Ubisoft Japan, игра выйдет 30 августа. Также в описании сообщается, что игроки, которые приобретут Gold или Ultimate-издание игры, получат три дня раннего доступа в дополнение к другим цифровым товарам.

В эти же издания входит сезонный абонемент на будущий дополнительный контент. А бонусом к предварительному заказу также дают набор косметики для космического корабля и спидера. Судя по описанию предзаказы будут открыты сразу после премьеры ролика

Описание можно посмотреть на канале YouTube здесь. Официально премьера трейлера состоится сегодня в 19:00 по МСК. Star Wars Outlaws в настоящее время планируется к выходу на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

-3
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy
0
vegas99

Очередная убогая оптимизация в комплекте? Больше никаких предзаказов.

-1
JohnTornton

нет ни одной игры с оптимизацией за последние лет 7. абсолютно каждая дропает фпс, выдаёт лаги и баги ещё в бонус к ним

-6
WittyOrvilleton JohnTornton

Резик 4, Балдура 3, Атомик передают привет.

-1
1barac9U7ada7

Если в этом году нового ассасина не будет то Star Wars Outlaws наверняка на осень перенесут.

-1
JustA_NiceGuy

Да чтоб вас! Могли бы и пораньше выкатить.

-1
JohnTornton

когда там уже мираж анонсируют в стиме, в мае же должно выйти, как раз полгода уже

-2
Floww

зачем тебе это гвн0?

-1
H-DS

И, конечно же, без русского? Или это не как ЕА?

-3
samosan

У Юбисофт до сих пор полная локализация на русский была у всех крупных проектов.Даже если тут вдруг передумают озвучку нанимать, текст точно оставят.

5
Demon-Lord

Нет русского - не покупай / не играй! Постоянные жалобы, будто кто-то кого-то заставляет в это играть!

2
SSStylish samosan

В Мираже, вроде, только субтитры были.

0
Floww

Ну кайф же) прям основное все что есть ща доиграю как раз и буду спокойно проходить аутлоус)

-3