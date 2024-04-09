Star Wars Outlaws от Ubisoft выйдет 30 августа на ПК и консолях

Приключенческая игра, в которой вы погружаетесь в мир Звёздных Войн с новой стороны. Вы играете за Кэй Весс, смышлёную и отважную авантюристку, которая путешествует по галактике в поисках приключений и денег. Ваш спутник — Никс, ваш верный друг и помощник.
События игры разворачиваются между пятой и шестой частями фильмов Звёздных Войн. Вы посетите разные планеты, как знакомые, так и новые. Во время этого путешествия вы окажетесь в самых разных местах, от пустынных пейзажей до оживлённых городов, где вы найдёте много интересных мест и персонажей. Вы сможете перемещаться по планетам пешком или на специальном поде, который может развивать высокую скорость.
Вы также сможете летать на своём космическом корабле — Trailblazer. На нём вы будете путешествовать между планетами и участвовать в космических битвах. У вас есть возможность использовать гиперпространство, чтобы быстро перемещаться по галактике.
Ваша цель — выполнить самое амбициозное ограбление в своей жизни. Для этого вам нужно противостоять Империи, Синдикатам и Охотникам за головами, а также раскрыть тайны своего прошлого. Вы должны выполнять разные задания, как основные, так и дополнительные. В ходе этих заданий вам предстоит делать выборы, которые повлияют на судьбу Кэй и её друзей. Среди ваших заданий — проникновение в запретные зоны и кража ценных вещей для продажи на чёрном рынке.
В бою вы можете использовать свой бластер, который имеет несколько режимов стрельбы. При желании можно прибегнуть к скрытности, чтобы избежать прямого столкновения с врагами. В этом вам поможет Никс, который может отвлекать врагов или помогать вам другими способами.
Очередная убогая оптимизация в комплекте? Больше никаких предзаказов.
нет ни одной игры с оптимизацией за последние лет 7. абсолютно каждая дропает фпс, выдаёт лаги и баги ещё в бонус к ним
Резик 4, Балдура 3, Атомик передают привет.
Если в этом году нового ассасина не будет то Star Wars Outlaws наверняка на осень перенесут.
Да чтоб вас! Могли бы и пораньше выкатить.
когда там уже мираж анонсируют в стиме, в мае же должно выйти, как раз полгода уже
зачем тебе это гвн0?
И, конечно же, без русского? Или это не как ЕА?
У Юбисофт до сих пор полная локализация на русский была у всех крупных проектов.Даже если тут вдруг передумают озвучку нанимать, текст точно оставят.
Нет русского - не покупай / не играй! Постоянные жалобы, будто кто-то кого-то заставляет в это играть!
В Мираже, вроде, только субтитры были.
Ну кайф же) прям основное все что есть ща доиграю как раз и буду спокойно проходить аутлоус)