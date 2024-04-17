Star Wars Outlaws позволит игрокам сыграть в легендарную карточную игру Cабакк

Star Wars Outlaws выйдет только через несколько месяцев, но по мере приближения даты релиза в сводке рейтинга ESRB стало известно, что легендарная, и почти забытая, карточная игра появится в качестве мини-игры.
Замеченное GamesRadar, краткое описание ESRB к Star Wars Outlaws гласит, что "игроки могут использовать игровую валюту в Сабакк, карточную игру, похожую на блэкджек, с подробными правилами". Карточная игра, впервые появившаяся в романе Л. Нила Смита "Лэндо Калриссиан и Арфа души народа Шару", имеет правила и концепции, схожие с блэкджеком и покером.
Впервые правила Сабакк были опубликованы в 1989 году с выходом дополнения Crisis on Cloud City для Star Wars: The Roleplaying Game, которое Games International описала в выпуске, опубликованном в 1990 году, как "своего рода вариант блэкджека".
Несмотря на то, что о существовании этой игры было известно на протяжении нескольких десятилетий, ее появление в медиа по "Звездным войнам" было незначительным. Сабакк никогда не показывается напрямую, а лишь упоминается в разных проектах "Звездных войн", например, в рассказах или в сцене из фильма "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории". А в 2019 году Disney начал продавать официальную колоду для игры в Сабакк на аттракционе Star Wars: Galaxy's Edge. Тем не менее, ни в одной игре по "Звездным войнам" Сабакк не был доступен для игры, что делает его включение в Star Wars Outlaws еще более примечательным.
Разве не 25 лет назад в игру , ввели Саббак ?! В "рыцари старой республики" , те 2 части игры ?!
Просто автор не понимает о чём пишет.