Star Wars: Outlaws 2024 г.
6.8 56 оценок

Ubisoft и разработчик Massive Entertainment показали несколько скриншотов Star Wars Outlaws

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butcher69
Новости

Издатель Ubisoft и разработчик Massive Entertainment выпустили 10-минутное видео с геймплейным прохождением и первые скриншоты недавно анонсированной игры с открытым миром Star Wars Outlaws.

Действие игры происходит во времена расцвета Галактической империи, дуэт должен выполнять контракты и избегать имперцев. В игровом процессе, который еще в разработке, Кей пробирается через ангар наемников, используя Никса для нажатия кнопок и перемещения по ящикам. В итоге все идет наперекосяк, и Кей борется за свою жизнь. Она спускается по канату и садится на гравицикл, а наемники пускаются в погоню.

Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году на PS5, Xbox Series X/S и PC через Ubisoft Connect.

Скриншоты
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Punisher1

Выглядит оч неплохо главное чтоб это был не

-1
Umertviya

Интересно, жаль русского не будет в принципе.

-1
SANYA_BELIY

Погоди овец считать, недооцениваешь наших великих звуковых актеров. Их голоса как бальзам для игроков.

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