Ubisoft и разработчик Massive Entertainment показали несколько скриншотов Star Wars Outlaws ©

Издатель Ubisoft и разработчик Massive Entertainment выпустили 10-минутное видео с геймплейным прохождением и первые скриншоты недавно анонсированной игры с открытым миром Star Wars Outlaws.

Действие игры происходит во времена расцвета Галактической империи, дуэт должен выполнять контракты и избегать имперцев. В игровом процессе, который еще в разработке, Кей пробирается через ангар наемников, используя Никса для нажатия кнопок и перемещения по ящикам. В итоге все идет наперекосяк, и Кей борется за свою жизнь. Она спускается по канату и садится на гравицикл, а наемники пускаются в погоню.

Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году на PS5, Xbox Series X/S и PC через Ubisoft Connect.