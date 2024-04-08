Ubisoft представила новый официальный постер Star Wars Outlaws

Ubisoft представила новый официальный постер для Star Wars Outlaws, долгожданной игры, которая разрабатывается Massive Entertainment и выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S в течение этого года.
В преддверии сюжетного трейлера Star Wars Outlaws, который будет показан 9 апреля, французская компания обогатила основной арт игры, включив в композицию несколько персонажей, в том числе культового Джаббу Хатта.
И в итоге получился постер, в котором, безусловно, передается атмосфера, характерная для франшизы "Звездные войны", чувство приключения и особый тон в игре, в которую, как обещает компания, будет очень и очень интересно играть.
Будет очень интересно узнать, что в итоге получится.
Вау! Постер! Срочно бегу предзаказывать игру!
Убейсофт, вышки же будут?
Надеемся что нет.