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Star Wars: Outlaws 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.3 261 оценка

Ubisoft представила новый официальный постер Star Wars Outlaws

Gruz_
Новости

Ubisoft представила новый официальный постер для Star Wars Outlaws, долгожданной игры, которая разрабатывается Massive Entertainment и выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S в течение этого года.

В преддверии сюжетного трейлера Star Wars Outlaws, который будет показан 9 апреля, французская компания обогатила основной арт игры, включив в композицию несколько персонажей, в том числе культового Джаббу Хатта.

И в итоге получился постер, в котором, безусловно, передается атмосфера, характерная для франшизы "Звездные войны", чувство приключения и особый тон в игре, в которую, как обещает компания, будет очень и очень интересно играть.

-4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
SoRaS3

Будет очень интересно узнать, что в итоге получится.

Спойлер
3
UnRus

Вау! Постер! Срочно бегу предзаказывать игру!

1
ReXSniper

Убейсофт, вышки же будут?

-1
Exies27

Надеемся что нет.

0