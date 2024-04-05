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Star Wars: Outlaws 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.3 261 оценка

Star Wars: Outlaws получит новый трейлер 9 апреля

monk70
Новости

Ubisoft и Massive Entertainment объявили, что выпустят новый сюжетный трейлер грядущего экшена от 3-го лица в открытом мире Star Wars Outlaws. Премьера состоится 9 апреля, в 19:00 по московскому времени.

Star Wars Outlaws описывается как первая в истории игра по «Звездным войнам» с открытым миром, действие которой происходит между событиями «Звездных войн: Эпизод V: Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны: Эпизод VI: Возвращение джедая». Игроки возьмут на себя роль Кей Весс, начинающей преступницы, ищущей свободу и возможность начать новую жизнь, вместе со своим спутником Никс.

Первоначально Star Wars Outlaws была анонсирована в 2021 году. На данный момент ее выпуск для PS5, Xbox Series X/S и ПК запланирован на 2024 год.

13
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Punisher1

Скорее всего дату релиза скажут

3
WittyOrvilleton

Жаль, что не геймплейный, а преренденный.

2
Hog2012

Так мы же его еще не видели.

0
askazanov

Ждём

2
ЮрийSport

Оооч жду. Наверное одна из самых ожидаемых мною игр в этом году.

2
001fess

негр-твилек? че

Спойлер
0
Русик_96

фу расист не толератный

1
Spillik

А как же разговоры "великий инсайдер говорил, что трейлер будет завтра" (пару дней назад)?

0