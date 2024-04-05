Star Wars: Outlaws получит новый трейлер 9 апреля

Ubisoft и Massive Entertainment объявили, что выпустят новый сюжетный трейлер грядущего экшена от 3-го лица в открытом мире Star Wars Outlaws. Премьера состоится 9 апреля, в 19:00 по московскому времени.
Star Wars Outlaws описывается как первая в истории игра по «Звездным войнам» с открытым миром, действие которой происходит между событиями «Звездных войн: Эпизод V: Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны: Эпизод VI: Возвращение джедая». Игроки возьмут на себя роль Кей Весс, начинающей преступницы, ищущей свободу и возможность начать новую жизнь, вместе со своим спутником Никс.
Первоначально Star Wars Outlaws была анонсирована в 2021 году. На данный момент ее выпуск для PS5, Xbox Series X/S и ПК запланирован на 2024 год.
Скорее всего дату релиза скажут
Жаль, что не геймплейный, а преренденный.
Так мы же его еще не видели.
Ждём
Оооч жду. Наверное одна из самых ожидаемых мною игр в этом году.
негр-твилек? че
фу расист не толератный
А как же разговоры "великий инсайдер говорил, что трейлер будет завтра" (пару дней назад)?