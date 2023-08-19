Этой осенью пройдет крупнейший за последние несколько лет открытый турнир по StarCraft 2 для русскоязычных игроков – Кубок Культуры. Призовой фонд Кубка составит 250 000 рублей, а участников-любителей ждут дополнительные розыгрыши поощрительных призов. Среди комментаторов будут в том числе и хорошо нам известные Pomi, BRAT_OK, MindelVK и Miker!
Формат турнира:
- Первый этап (онлайн): групповая стадия длительностью до четырех раундов, матчи которой будут проходить с 9 сентября по 1 октября по выходным дням.
- Второй этап (онлайн): Сетка Full Double Elimination на 24 игрока. Игры будут идти в течение всего октября, все матчи покажут на стримах.
- Третий этап (LAN): 4 игрока сыграют 25 ноября на главной сцене Культурного Центра "Лира" со зрительским залом на 270 мест.
Среди комментаторов турнира будут в хорошо известные посетителям GoodGame.ru стримеры – Pomi, BRAT_OK и MindelVK, gL1de, SubZero и Miker.
Организаторами ивента выступают Объединение культурных центров Юго-Западного административного округа и Киберспортивная команда "3D!Clan".
Регистрация на турнир уже стартовала и продлится до 7 сентября.
В это еще играют? Без 200 кликов в минуту там делать нечего, тупо будешь не успевать