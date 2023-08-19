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StarCraft 2: Legacy of the Void 10.11.2015
9.2 1 423 оценки

Этой осенью пройдет крупнейший за последние несколько лет открытый турнир по StarCraft 2

Solstice
Новости

Этой осенью пройдет крупнейший за последние несколько лет открытый турнир по StarCraft 2 для русскоязычных игроков – Кубок Культуры. Призовой фонд Кубка составит 250 000 рублей, а участников-любителей ждут дополнительные розыгрыши поощрительных призов. Среди комментаторов будут в том числе и хорошо нам известные Pomi, BRAT_OK, MindelVK и Miker!

Формат турнира:

  • Первый этап (онлайн): групповая стадия длительностью до четырех раундов, матчи которой будут проходить с 9 сентября по 1 октября по выходным дням.
  • Второй этап (онлайн): Сетка Full Double Elimination на 24 игрока. Игры будут идти в течение всего октября, все матчи покажут на стримах.
  • Третий этап (LAN): 4 игрока сыграют 25 ноября на главной сцене Культурного Центра "Лира" со зрительским залом на 270 мест.

Среди комментаторов турнира будут в хорошо известные посетителям GoodGame.ru стримеры – Pomi, BRAT_OK и MindelVK, gL1de, SubZero и Miker.

Организаторами ивента выступают Объединение культурных центров Юго-Западного административного округа и Киберспортивная команда "3D!Clan".

Регистрация на турнир уже стартовала и продлится до 7 сентября.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
FlowingNekton

В это еще играют? Без 200 кликов в минуту там делать нечего, тупо будешь не успевать

-3