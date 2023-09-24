В Microsoft заинтересованы в возрождении Starcraft: "это самый востребованный фанатами IP"

После долгих лет настойчивых просьб поклонников студия Blizzard может возродить полюбившуюся франшизу. По слухам, в студии уже обсуждается разработка StarCraft 3, который станет продолжением StarCraft 2. Такие слухи исходят от авторитетного инсайдера Джеза Кордена (Jez Corden) из Windows Central. Но теперь появилась еще и официальная информация от Microsoft.
В рамках выставки прошла панель, где глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) и корпоративный вице-президент Xbox Сара Бонд (Sarah Bond) отвечали на вопросы посетителей. На панели Саре Бонд спросили, какой IP больше всего просят возродить, на что она ответила, так как многие фанаты и многие люди в ходе интервью спрашивали ее о StarCraft.
"Будет интересно посмотреть, сможем ли мы сделать что-то с этим в будущем", - сказала Сара Бонд.
По сути, это подтверждение того, что MIcrosoft хочет возродить любимую поклонниками научно-фантастическую RTS. Это отличная новость для фанатов, которые уже более десяти лет ждут сигнала среди звезд.
В последнее время Blizzard Entertainment много занимается ремастерингом и возрождением старых игр. В частности, это произошло с Diablo 2 Resurrection, который стал ремастером культовой ролевой игры 2000 года. Затем последовала амбициозная Diablo 4, которая поразила игроков игровым процессом и красивым визуальным оформлением. И поэтому немудрено, что сейчас самое время StarCraft блеснуть в свете прожекторов.
Информация о том, что StarCraft III находится в разработке, появилась несколько месяцев назад, и что самое интересное - это игра от Activision Blizzard. А пока CMA уменьшает свои претензии по поводу сделки, в Microsoft все ближе и ближе к покупке Activision Blizzard.
Из-за их заинтересованности многое становятся не интересными...
Наблюдаю как повсеместно эту студию хоронят, говоря что Diablo 4 была последняя надежда Blizzard и ту хейтят люто, последнее обновление которое в итоге откатили назад, о каком возрождении может идти речь, если они не в состоянии поддерживать свои нынешние игры в том числе Overwatch 2 + все знают о ремастере Diablo 2 и Warcraft 3.
Там уже не осталось тех легендарных ветеранов которые варили мировые ХИТЫ, там одни новички.
После всратых сюжетов в постЛОТВ пусть идут в жопу со своим продолжением. Да и к тому же все важные разрабы свалили давно. Да и сюжетка вполне себе закончена.
как w3 reforged? или в этот раз надо постараться будет?
Дык W3 отличная игра и ремастер то основу не сменил. Геймплей тот же. Проблема ремастера в том, что пообещали много, а сделали мало. Кинематографические катсцены не сделали, новые ролики не сделали и так далее
ну т.е. плохое тех состояние на старте, забивание болта на оригинальную стилистику,враньё,непеределанные ролики,сомнительное лицензионное соглашение и выпиливание оригинальной игры тут не при делах, просто хорошую игру захейтили - держите в курсе.
У рефорджа гораздо больше проблем. По этому многие продолжают играть в "классическом" режим, отключая функции рефорджа.
Hell, It's about time.
Ага и получится нахрен не кому не нужная age of empire 4
на самом деле все хотят варкрафт 4, и это не сарказм
уже эпоху империй возродили. сюжет старкрафта полностью закончен. продолжать нечего. пусть варик 4 пилят.
Сюжет Варика 3 был полностью закончен, а его продолжение (ну или фанфик по мотивам) уже есть в World of Warcraft. О чём сюжет Warcraft 4 может быть, если он только не будет по каким-то событиям, которые произошло до событий первых Вариков? Да и учитывая качество сюжета текущих Близзардов, то ничего хорошего от них не стоит ожидать.
Microsoft никогда не будут заинтересованы в настоящих крутых играх. Они же только и делают, что пытаются геймерам мозги промыть своим Xбоксом.
А этот Старкрафт, ну очень скучный и отжатый уже. Только дедам на завалинках и интересен, которые любят вспомнить старые неуклюжие игры 90-х. Молодежи там нечего искать.
Да и сделают они его наверняка в духе своего жалкого Варкрафта 3 - красивой графикой обмажут, а сама игра останется той же самой неинтересной тягомотиной.
Не, уж лучше новый ГТА или хотя бы Лолы выпускайте. А не этот прах истории раздувайте. Все равно никто играть не будет!
Такое ощущение что сий опус писал не человек.. вроде и складно, а по логике и фактологии нестык
у микрософта всегда дерьмо получается,что-бы они не хотели