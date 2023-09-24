В Microsoft заинтересованы в возрождении Starcraft: "это самый востребованный фанатами IP" ©

После долгих лет настойчивых просьб поклонников студия Blizzard может возродить полюбившуюся франшизу. По слухам, в студии уже обсуждается разработка StarCraft 3, который станет продолжением StarCraft 2. Такие слухи исходят от авторитетного инсайдера Джеза Кордена (Jez Corden) из Windows Central. Но теперь появилась еще и официальная информация от Microsoft.

В рамках выставки прошла панель, где глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) и корпоративный вице-президент Xbox Сара Бонд (Sarah Bond) отвечали на вопросы посетителей. На панели Саре Бонд спросили, какой IP больше всего просят возродить, на что она ответила, так как многие фанаты и многие люди в ходе интервью спрашивали ее о StarCraft.

"Будет интересно посмотреть, сможем ли мы сделать что-то с этим в будущем", - сказала Сара Бонд.

По сути, это подтверждение того, что MIcrosoft хочет возродить любимую поклонниками научно-фантастическую RTS. Это отличная новость для фанатов, которые уже более десяти лет ждут сигнала среди звезд.

В последнее время Blizzard Entertainment много занимается ремастерингом и возрождением старых игр. В частности, это произошло с Diablo 2 Resurrection, который стал ремастером культовой ролевой игры 2000 года. Затем последовала амбициозная Diablo 4, которая поразила игроков игровым процессом и красивым визуальным оформлением. И поэтому немудрено, что сейчас самое время StarCraft блеснуть в свете прожекторов.

Информация о том, что StarCraft III находится в разработке, появилась несколько месяцев назад, и что самое интересное - это игра от Activision Blizzard. А пока CMA уменьшает свои претензии по поводу сделки, в Microsoft все ближе и ближе к покупке Activision Blizzard.