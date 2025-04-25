Хакеры показывают игрокам в StarCraft II жуткие видео

Игроки сообщают, что некая уязвимость в StarCraft II позволяет внедрять видео в многопользовательские матчи и показывать их другим игрокам без предупреждения. Пользователи жалуются, что видели в игре кадры реальных убийств, нацистскую символику, а также ролики с быстро мигающими огнями, которые могут спровоцировать приступ у людей с фотосенситивной эпилепсией.

«Мы загрузились с несколькими постоянными игроками и несколькими незнакомыми мне рандомами, — рассказал на Reddit пользователь под ником Tad0422, который видел один из таких роликов. — Примерно через три минуты на моем экране появилось видео. Я никогда не видел такого раньше, оно заняло весь экран. Это был русский попсовый клип или что-то вроде, который длился около 20 секунд. Большинство из нас обсуждали в чате, что вообще происходит.

Затем, примерно через минуту появилось видео с парнем, входящим в магазин с наложенным поверх видео [пользовательским интерфейсом StarCraft] и репликами призрака. Я разговаривал с другими участниками игры, пытаясь понять, что происходит. Затем я понял, что он убивает людей и стреляет им в головы. В этот момент я испугался и закрыл [StarCraft II]. Со мной в комнате была моя пятилетняя дочь, отчасти уделяя внимание тому, что я играю в игру».

После этого сообщения Tad0422 другие игроки тоже стали рассказывать на Reddit о том, что за последний год они сталкивались с подобными ситуациями в StarCraft II. К примеру, в той же теме один из пользователей сообщил, что однажды видел в игре «эпилептический скример». Еще несколько человек на официальных форумах StarCraft II и на Reddit рассказали, что им показывали видео с нацистской символикой.

Также на Reddit и форумах можно найти сообщения примерно годичной давности, в которых говорится, что некоторые карты в режиме Arcade полностью выводят клиент из строя.

Как сообщает издание 404Media, пообщавшееся с Tad0422 лично, игрок уже уведомил об этой проблеме непосредственно представителей Blizzard, а также обратился с жалобами в Entertainment Software Rating Board и Федеральную комиссию по связи США. «Я не пытаюсь кого-то наказать, просто хочу добиться исправления ситуации», — объяснил Tad0422.

Судя по сообщениям игроков за последний год, они убеждены, что проблема кроется не в конкретной карте режима Arcade, а в том, как игра обрабатывает названия лобби. Дело в том, что игроки могут давать лобби произвольные имена в режиме Arcade, и это поле, судя по всему, используется для выполнения кода, который загружает изображения, видео или крашит игру.

Представители Blizzard сообщили журналистам, что уже изучают проблему и работают над ее исправлением.

«Мы работаем над устранением эксплоита, который, как мы полагаем, мог использоваться некоторыми игроками для загрузки контента, нарушающего наши правила. Мы очень серьезно относимся к безопасности наших игроков и нашей платформы, — заявили в компании. —Неприемлемый контент удаляется, а ответственные [за его распространение] лица забанены. Чтобы предотвратить дополнительные нарушения правил, пока идет работа над постоянным решением проблемы, мы временно ограничили для игроков возможности загружать новые карты и моды через редактор карт SC2».