Стратегия StarCraft 2 получила крупное обновление

StarCraft 2 получила крупное обновление, готовящее игру к добавлению в PC Game Pass, вместе с StarCraft: Remastered. Версия 5.0.14 принесла значительные изменения в баланс, направленные на улучшение игрового процесса и более активный стиль игры.

Главной целью патча стало ослабление оборонительных и "кемперских" стилей для всех рас. Одним из ключевых изменений стала переработка расы Протоссов. Разработчики постарались сбалансировать их, чтобы сократить разрыв в уровне игры между новичками и опытными игроками. Способность "Перезарядка щитовой батареи" была убрана из-за её раздражающего воздействия на соперников. Вместо неё введена "Перезарядка энергии", восстанавливающая энергию союзным юнитам.

Зерги получили улучшения в борьбе с воздушными юнитами, а механические юниты Терранов стали более эффективными как в бою, так и в "харассе" противников.

Кроме этого, патч добавил визуальные улучшения для удобства идентификации команд и исправил несколько багов.