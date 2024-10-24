Стратегия StarCraft 2 получила крупное обновление

StarCraft 2 получила крупное обновление, готовящее игру к добавлению в PC Game Pass, вместе с StarCraft: Remastered. Версия 5.0.14 принесла значительные изменения в баланс, направленные на улучшение игрового процесса и более активный стиль игры.
Главной целью патча стало ослабление оборонительных и "кемперских" стилей для всех рас. Одним из ключевых изменений стала переработка расы Протоссов. Разработчики постарались сбалансировать их, чтобы сократить разрыв в уровне игры между новичками и опытными игроками. Способность "Перезарядка щитовой батареи" была убрана из-за её раздражающего воздействия на соперников. Вместо неё введена "Перезарядка энергии", восстанавливающая энергию союзным юнитам.
Зерги получили улучшения в борьбе с воздушными юнитами, а механические юниты Терранов стали более эффективными как в бою, так и в "харассе" противников.
Кроме этого, патч добавил визуальные улучшения для удобства идентификации команд и исправил несколько багов.
убийца Stormgate )))
ознакомился я с ними
интересная, но немного странная концепция ребаланса, но, посмотрим, что получится
я вот играл в снс и генералы, старкрафт чем то похож на них?
Примерно как Шахматы и нарды - общего у них в том что обе игры настольные.
тоже играл в них, СК2 серьёзно от них отличается, геймплей намного проще и удобнее, более киберспортивный и в то же время простой для освоения новичками, в СК2 нет такого, что юниты не атачат здания, как в CnC, у меня от этого жутко подгорало)