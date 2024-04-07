Консольные и мобильные версии Stardew Valley скоро получат обновление 1.6, но пока без конкретной даты

Stardew Valley, несомненно, является одним из крупнейших инди-хитов последних лет. Созданная одним человеком игра имела невообразимый успех и добилась потрясающих результатов как с точки зрения приема со стороны индустрии, так и с точки зрения самого интереса. И что интересно, число игроков, похоже, постоянно растёт.

Во многом это, конечно же, связано с частыми обновлениями, а это означает, что фанаты могут рассчитывать на новый контент хотя бы раз в несколько месяцев. Что ж, всему хорошему приходит конец, и то же самое относится и к поддержке этой игры. Всего несколько недель назад на ПК вышло последнее крупное обновление под номером 1.6.

Однако если вы играете в Stardew Valley только на консолях или мобильных устройствах, вам придётся ещё немного подождать. Эрик Бароне с самого начала заявил, что обновление будет доступно сначала на персональных компьютерах, а затем и на других устройствах. А вчера вечером он наконец-то поделился новой информацией о текущем положении дел.

Консольные и мобильные версии обновления 1.6 в разработке и выйдут как можно скорее. У меня нет конкретной даты выпуска, но я буду держать вас в курсе прогресса, если появятся какие-либо важные новости. Я очень ценю ваше терпение и понимание.

Так что, похоже, хоть все и движется в правильном направлении, пока нам остается только ждать.