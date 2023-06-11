А вот и тот самый ваш фанат в Starfield, которого уже хочется ударить ©

Одна из многочисленных черт, доступных игрокам в Starfield, будет называться "Поклонение герою". "Вы заслужили внимание "назойливого фаната", который будет появляться случайным образом и беспрестанно подтрунивать над вами", - говорится в описании черты. "Из плюсов - он будет дарить вам подарки..." Звучит знакомо?



Фанат - это босмерский NPC в The Elder Scrolls 4: Oblivion, который практически боготворит игрока за то, что тот стал Великим чемпионом Арены. Вы можете взять его в напарники, если хотите - он предложит вам понести оружие, начистить сапоги или даже сделать вам массаж спины, но вы, скорее всего, не захотите этого делать, потому что он невероятно раздражает.



Он также невероятно слаб и бесполезен в бою, но это не страшно, ведь он еще и бессмертен: Если он погибнет в бою (а он погибнет), то через несколько дней вернется к жизни, чтобы продолжить свои раздражающие действия.

О том, что фанат будет в Starfield, стало известно еще в прошлом году, но только на сегодняшней Starfield Direct мы получили реальный взгляд на него. И он очень похож на своего предшественника. Да, лицо, возможно, не такое ублюдское, как в Oblivion, но кирпича явно просит.



Но дело не только в физическом сходстве: Как и его коллега из Elder Scrolls, фанат Starfield выводит поклонение герою на совершенно новый уровень назойливости. Вот он на 15 минуте:

Да, он не просто надоедливый, он еще и немного жуткий.



Однако этот фанат может быть немного более практичным, чем в Oblivion, в зависимости от характера его "даров", и если вам это не интересно, вы можете просто пропустить эту черту. Черты необязательны и, как и в Fallout, имеют как положительные, так и отрицательные эффекты - в целом, это скорее "вкусовой" аспект создания персонажа, чем основной элемент, поэтому их можно брать или не брать в зависимости от того, насколько вам хочется принять те или иные странности.



