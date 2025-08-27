ЧАТ ИГРЫ
Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
7 7 492 оценки

Bethesda подтвердила сюжетное дополнение, новые увлекательные приключения и бесплатные обновления для Starfield

monk70 monk70

Starfield будет поддерживаться новым контентом, и Bethesda уже подтвердила, чего нам ожидать от видеоигры: сначала бесплатные обновления, затем платные дополнения и многое другое.

C момента выхода Starfield поддержка не оправдала ожиданий игроков, которые хотели бы видеть больше контента и улучшений в базовой игре. К счастью, Bethesda также считает, что игра заслуживает поддержки, и подтвердила некоторые планы на будущее.

Тимоти Лэмб, ведущий креативный продюсер Starfield, рассказал о том, чего нам стоит ожидать от космической игры в будущем, в новом официальном видео, опубликованном на канале компании на YouTube.

Я очень рад, что игроки увидят плоды труда команды. Мы подготовили несколько захватывающих новых функций, включая бесплатные обновления и функции, запрошенные игроками, а также новый сюжетный DLC.

Пока не могу раскрывать подробности, но могу сказать, что часть команды сосредоточилась на космическом геймплее, чтобы сделать космические путешествия более интересными. Мы также добавляем несколько новых игровых систем и другие небольшие сюрпризы.

Также есть действительно захватывающие новости от наших проверенных создателей. Нас ждёт нечто интересное. Хочу просто поблагодарить вас — мы очень ценим вашу поддержку и энтузиазм, и нам не терпится передать игру нашим игрокам.
Razyobchenko
новые увлекательные приключения и бесплатные обновления
Brainstoun

Вы сначала уберите главную мозоль игры, сделайте бесшовные перелёты к планетам и без всратых загрузок, а потом уже делайте там чё хотите.

Gorthlaur

там и с перелетами играть не интересно планеты пустые

Alex40001

да ну нафик ракеты долетели без экрана загрузки

Wolfenstein

сначала бесплатные потом платные потом опять бесплатные… в итоге лучше скайрим взять

Alex40001

там все равно за сборки деньги вымогают так еще и хз какое по

Langlitz

Спустя энное количество месяцев молчания (сверхнизкие настройки графики не в счет) "Starfield будет поддерживаться новым контентом" без какого-либо видео геймплея. Ну ладно, сильный ход, прям подстегнул продажи...

Даздрасен Дыклоп

Оно живое.

Akalaka
Беркут Слеер

Не говоря о том что в трейлере от Starfield показали лишь кусок в конце так еще и ничего нового не добавили чего в игре еще нет.. здесь должна быть DLC история в стиле "Восставшие миры" история, что объединит побочные квесты дав общую цель, тогда может новый контингент и заинтересуется.

Xa6apof

Гайз, кто прям задротил в нее? Объясните, вообще кал Или нет?