Bethesda подтвердила сюжетное дополнение, новые увлекательные приключения и бесплатные обновления для Starfield

Starfield будет поддерживаться новым контентом, и Bethesda уже подтвердила, чего нам ожидать от видеоигры: сначала бесплатные обновления, затем платные дополнения и многое другое.

C момента выхода Starfield поддержка не оправдала ожиданий игроков, которые хотели бы видеть больше контента и улучшений в базовой игре. К счастью, Bethesda также считает, что игра заслуживает поддержки, и подтвердила некоторые планы на будущее.

Тимоти Лэмб, ведущий креативный продюсер Starfield, рассказал о том, чего нам стоит ожидать от космической игры в будущем, в новом официальном видео, опубликованном на канале компании на YouTube.

Я очень рад, что игроки увидят плоды труда команды. Мы подготовили несколько захватывающих новых функций, включая бесплатные обновления и функции, запрошенные игроками, а также новый сюжетный DLC.



Пока не могу раскрывать подробности, но могу сказать, что часть команды сосредоточилась на космическом геймплее, чтобы сделать космические путешествия более интересными. Мы также добавляем несколько новых игровых систем и другие небольшие сюрпризы.



Также есть действительно захватывающие новости от наших проверенных создателей. Нас ждёт нечто интересное. Хочу просто поблагодарить вас — мы очень ценим вашу поддержку и энтузиазм, и нам не терпится передать игру нашим игрокам.