Фанатский трейлер Starfield с использованием захватывающего саундтрека из "Интерстеллара"

Фильм "Интерстеллар" - по праву считается одним из самых известных фильмов современности, в первую очередь благодаря своему потрясающему саундтреку. Что же общего имеет Starfield и саундтрек к фильму? Да все.
Пользователь с ником Orion выложил на YouTube фанатский трейлер Starfield, в котором он объединил кадры из рекламных роликов игры и закадровый голос из оригинального тизер-трейлера к фильму "Интерстеллар", и в результате получил весьма впечатляющий ролик. Композиция, которую сочинил сам Ханс Циммер, идеально гармонирует как с фильмом режиссера Кристофера Нолана, так и с новым проектом Тодда Говарда.
Starfield - это ролевая игра в жанре экшен, разработанная Bethesda Game Studios и издаваемая Bethesda Softworks. События игры разворачиваются в космосе, а сама игра станет первым проектом, который Bethesda разработала за последние 25 лет.
Релиз нового эксклюзива для Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming и ПК состоится 06 сентября.
Прикольно реализовали! Очень надеюсь получить от игры больше эмоций, чем от трейлеров :)
Интерстеллар пушка - муз. сопровождение, игра актеров, сюжет.
я конечно тоже жду Старфилд, но этот фанатизм уже похож на секту свидетелей пришествия Старфилда.
Беседка такая: а вот это сейчас было обидно)))
(понятно, что беседка стала жертвой лени редактуры автора, там всякие словеса про новую интелектуальную собственость - да ну нафиг, это же новость про Беседку, если чё поправят модами)
Не много ли чести для Ничего?!