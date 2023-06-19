Forbes: "Starfield - это первый за долгое время эксклюзив Xbox, который заденет фанатов PlayStation" ©

Похоже, многие обладатели Xbox считают, что Microsoft давно пора задуматься о том, как правильно подходить к высококачественным играм и их маркетингу. Это не говорит о том, что качество прошлых игр было лучше или хуже, но очевидно, что на протяжении многих лет наблюдался разрыв между тем, что пользователи воспринимают игры по сравнению с Playstation.

И вот теперь, с появлением Starfield, на горизонте появилась одна из тех игр, которая способна оказать влияние на индустрию. Размах того, что Bethesda создала в этой игре, просто гигантский. И дело не только в том, насколько хорошо она сделана, но и в количестве опций, диалогов и дизайна. Чувствуется, что это та игра, которая определит поколение. Похоже, сотрудники Forbes тоже быстро поняли, на что способна эта игра. Может статься, что это будет одна из тех игр, которым очень больно проиграть в войне эксклюзивов.

По мнению сотрудников Forbes, которые, как и IGN, уже видели игру воочию и, возможно, даже опробовали ее, эта игра станет переломной, если учесть, что несложно экстраполировать успех Fallout или The Elder Scrolls на новый проект.

Безусловно, нет никакой гарантии, что Starfield будет качественной или что запуск пройдет гладко. Но вероятность того, что она будет качественной, велика, учитывая то влияние, которое оказали на индустрию последние несколько частей Fallout и Elder Scrolls, и это не какой-то дикий многопользовательский MMO-эксперимент, как Fallout 76. Похоже, что это самая большая и амбициозная игра Bethesda, с довольно большим отрывом.



Кажется, геймеры PlayStation не часто оказывались в такой ситуации. Точнее, уже многие годы. Когда они упускают действительно масштабную игру, которая недоступна на их самой популярной консоли.



Все равно, что представить себе Skyrim, который за 12 лет продался тиражом 60 миллионов копий, не вышедшим на PlayStation. Fallout 4 продался тиражом 12 миллионов копий за 24 часа в 2015 году. Starfield не покажет такого уровня продаж, потому что она будет предлагаться в первый день в Xbox Game Pass, хотя она уже возглавила чарты Steam благодаря предварительным заказам.