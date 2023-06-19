Forbes: "Starfield - это первый за долгое время эксклюзив Xbox, который заденет фанатов PlayStation"

Похоже, многие обладатели Xbox считают, что Microsoft давно пора задуматься о том, как правильно подходить к высококачественным играм и их маркетингу. Это не говорит о том, что качество прошлых игр было лучше или хуже, но очевидно, что на протяжении многих лет наблюдался разрыв между тем, что пользователи воспринимают игры по сравнению с Playstation.
И вот теперь, с появлением Starfield, на горизонте появилась одна из тех игр, которая способна оказать влияние на индустрию. Размах того, что Bethesda создала в этой игре, просто гигантский. И дело не только в том, насколько хорошо она сделана, но и в количестве опций, диалогов и дизайна. Чувствуется, что это та игра, которая определит поколение. Похоже, сотрудники Forbes тоже быстро поняли, на что способна эта игра. Может статься, что это будет одна из тех игр, которым очень больно проиграть в войне эксклюзивов.
По мнению сотрудников Forbes, которые, как и IGN, уже видели игру воочию и, возможно, даже опробовали ее, эта игра станет переломной, если учесть, что несложно экстраполировать успех Fallout или The Elder Scrolls на новый проект.
Безусловно, нет никакой гарантии, что Starfield будет качественной или что запуск пройдет гладко. Но вероятность того, что она будет качественной, велика, учитывая то влияние, которое оказали на индустрию последние несколько частей Fallout и Elder Scrolls, и это не какой-то дикий многопользовательский MMO-эксперимент, как Fallout 76. Похоже, что это самая большая и амбициозная игра Bethesda, с довольно большим отрывом.
Кажется, геймеры PlayStation не часто оказывались в такой ситуации. Точнее, уже многие годы. Когда они упускают действительно масштабную игру, которая недоступна на их самой популярной консоли.
Все равно, что представить себе Skyrim, который за 12 лет продался тиражом 60 миллионов копий, не вышедшим на PlayStation. Fallout 4 продался тиражом 12 миллионов копий за 24 часа в 2015 году. Starfield не покажет такого уровня продаж, потому что она будет предлагаться в первый день в Xbox Game Pass, хотя она уже возглавила чарты Steam благодаря предварительным заказам.
Ну любителей Скайрима и песочниц наверняка заденет, это ж целых 100500 часов и модов )
Особенно он заденет русскоязычных хеймеров)))
А что задевать-то машинный перевод появится очень быстро у star wars jedi - survivor появился в день выхода игры, а для людей которые никуда не торопятся появится и нормальный перевод, игра как раз нормально пропатчена будет, да и взломанная версия появится, не хотят нормально продавать есть другие пути.
Учитывая объемы текста, нормальный перевод появится где-то через пару месяцев.
Та ты шо это быстро, тут минимум год
К слову, на официальном канале Xbox выкладывали запись презентации с субтитрами на разных языках, включая русский. Я заметил, что субтитры полностью соответствовали официальному переводу игры, над которым мы вели работу, пока русский не вырезали из проекта.
Конечно, это очень призрачный шанс, но раз у команды Xbox/Microsoft ещё остались файлы перевода и они используют их для рекламы, то есть небольшая надежда, что в игре локализация тоже будет... Хотя, разумеется, готовиться надо к худшему.
Год врядли, ведь переводчики уже юзают нейронки для ускорения перевода, но 2-3 месяца подождать надо будет.
Как бы он не задел фанатов хбох своим уровнем качества и отсутствием возможности поставить на него моды на консоли. Настоящий переломный момент для беседки - выход фаллаут4, вот где действительно история компании разделилась на до и после.
Я в старфилд на пк играть буду после выхода патча или мода на ртх. На релизе точно скип, там балдурс гейт выходит.
Поддержу. БГ3 однозначно в приоритете, а вот когда выжму из БГ3 все досуха, вот тогда можно будет скачать старфилд + русификатор+ УЖЕ появившиеся Моды на графоний
пк+пс5= сетап богов
Пока игра задела только пердаки русскоговорящим игрокам.
Это такая форма ухода от реальности от сонибоев? Нас не задели, у нас не горит, а вот посмотрите как у русскоязычных пригорает!
Ты хотел сказать, минимум 250млн людям, ведь не будем забывать, сколько людей из СНГ знают русский язык и разрабы почти никогда не переводили игру на узбекский/латышский/белорусский.
им плевать на остальных, главное официально смогли поднасрать русским.
Знаешь, вообще наплевать, есть английский не проблема и на нём поиграю, а там через год или пол и русская локализация выйдет. Думая Русско-язычных меньше чем обладателей PlayStation, тут можно поспорить у кого пригорает больше.
В крайнес случае купят сериес с и гейпасс
Понятно, перевожу на простой язык. Покупать игру пока не стоит, ждите скидок и бета-тест от людей, которые оформили предзаказ.
Ой, да что вы говорите! Зная разработчиков, ответственных за старфелд, как бы так не получилось, что на релизе игра "заденет" фанатов плойки не так, как филу спеснору бы хотелось, а губами за одно место.
Да и вообще умиляют эти консольные войны за право провести бета-тест для благородных бояр.
Играть в старфилд на коробке в 30 фпс - себя не уважать. Истиные бояре играют на царской единственной и неповторимой платформе, без компромисов и конечно без оптимизации (но это другая история). Сонибои давно должны понять, что иметь соснуль можно только имея в том числе пекарню, в противном случае вся соснуль - это 5 игр в год.
В свое время, я, как истинный пека боярин понял обратное, что ради качественных эксклюзивов мне иногда нужна соснуль, и именно так я на пол карасика вошел в касту сонибоев (и был с позором изгнан истинными пека боярами не поддавшимися соблазну, а ожидающими релиза сони-игр на пека. Не зря ожидающими, как оказалось).
А вот зачем нужна коробка, я если честно до сих пор не понимаю от слова совсем. Это и не пека, это и не соснуль, это что-то для инакомыслящих иродов, там даже стики на джойстике сикась-накось сделаны.
База. Особенно про геймпад иксбокса
В нем даже гироскопа
Ну-ну) При том что да, я обладатель PS5, но ведь у меня есть возможность поиграть в игры от майков на ПК) Оптимизма у меня на счет Старфилд нет, особенно что касается технической части) Да и русского языка там нет, а даже перевода текста придется ждать очень долго) Так что мимо меня на долгое время. И я не понимаю, причем тут заденет или нет?) Если выходит хорошая игра - это плохо что ли?) Плевать на какой платформе. Главное качество.
Пох..
Заденет чем? 30 кадрами их уже не задеть, привыкли так сказать.
А у калфилда нормального маркетинга нет, не надо тут "корону" на себя надевать.
Нормальный был у РДР2 или КП2077, где даже постеры вывешивали в городе или автобусы "красили", а здесь .. пару плясок Тодда на камеру и прогонка через журналюг? Почти все ААА-компании так и делают.
да никого он не заденет у всех есть пк у сонибоев есть Пк!!!
Чем заденет?
Своими 30 фпс, без русского языка?
Это касается только стран СНГ.
А что в других странах будет 60 фпс?
скайрим 2 наверно занет фанатов плейстейшен сосни 6 если не выйдет на нее пек-пек
но никогда не позно купить скайрим 1
Что ты за ахению несёшь Skyrim 2 уже давно вышел....
Ой, да ладно, этим балаболам верить. Выпустят на соньку, только позже. Вот увидите...
та не, не выпустят
Борьба была равна. Играть на консолях - все равно что дрючить резиновую бабу. Вроде все норм, но с нормальным сексом все равно не сравнить.
Да вполне нормально играется на консолях. А вот чтобы ПК доводить до ума, надо покупать дополнительно Xbox Series Controller и 4K-телевизор на 50 и более дюймов.
Ага, конечно. Стрелять на геймпаде при 30 fps без модов - это очень удобно. Верим.
На геймпаде нормально стрелять, если привыкнуть. Я думаю, за одиннадцать лет постоянной игры на геймпаде, из которых последние пять - исключительно на геймпаде, я знаю о чём говорю.
Моды - ну не всем они нужны. Фреймрейт зависит от игры, оптимизации и конфигурации ПК. При 30 FPS можно играть, 60 FPS тоже много где есть. Я лично играю с локом на 40 FPS и считаю, что это идеальный фреймрейт.
Ну а сидеть перед монитором - это, конечно, тоже удобно. Лёжа на диване, клавиатура и мышь - самое то, конечно. Кстати, по этой причине я в последнее время забросил и профильный ПК, и Xbox. Вот Steam Deck - другое дело. Всегда удобно и на диване, и в транспорте, и в туалете, и сидя в очередях, и в больнице. Кстати, моды и фреймрейт самому можно настраивать.
Ну, если очень захотеть и основательно придрочиться, играть можно на чем угодно, хоть на бананах. Но пока освоишься к управлению, все нервы себе истреплешь.
Ну, дело в привычке. Мне, например, тяжело привыкать к гироскопу, хотя он полезен.
Касаемо геймпада - в своё время на ПК освоился быстро, но до этого просто имел опыт игры на консолях.
А может и не заденет, игра ещё не вышла чтобы так утверждать, тем более без модов в игры от беседки всегда было скучно играть, а на Playstation их не установить... Но вот кого она уже точно задела, так это всех русскоязычных геймеров.
Переходи на ПК, там все будет - и моды, и перевод, и боярские 60 кадров. Ощути хоть раз, как играют белые люди.
Спасибо но воздержусь от такого сомнительного счастья, ведь я на своей шкуре, как белый человек раньше ощущал все прелести ПК гейминга и кучи затрат на него, которые не как не сравнится даже сейчас с консолями, так что только рад, что перешел на консоли, поэтому ещё не вышла такая игра, которая бы меня заставила обратно вернутся на ПК, темболее Starfield. Все разговоры о 4к и фпс, мне по барабану, главное для меня стабильная работа игры, без танцев с бубном и хорошее качество картинке, с чем консоли неплохо справляются, другого мне не нужно, а ПК пусть и дальше остаётся для работы...
Не надо в каждом блоге людям навязывать своё мнение о переходе на ПК, каждый сам выбирает где ему удобней играть, ведь что для вас может быть плюсом, для других минусом или вообще быть без разницы. А хотя))) переходите на консоль, почувствуйте каково быть первыми привилегированными людьми, кто играет в игры и не ждёт годами их, не мучается и не страдает от постоянных проблем с обновлением железа, софта и драйверов... Ну как, берете? Ведь если постоянно писать одно и тоже людям, думаете сработает и они согласятся с вами?
Полностью согласен! По той же причине перешёл сам на консоль)
Не спорю, но в чём смысл тогда этого выссказывание? Ведь правда, что все игры от бесезды живут лишь благодаря модам, а на пс их нет.
Так говорят все неудачники.
Хорошее качество картинки. На соснолях. Смеялся в голос с упоротости сонибоев.
Заденет? Взорвёт. А S.T.A.L.K.E.R. 2 добьёт. Вот так вот два эксклюзива уже растоптали PS5. И это я о Game Pass молчу...
Еще даже не вышли :D на пс за это время уже куча игр от внутренних студий вышло (некоторые даже пк порт на пк получили). а геймпасс для сонибоев только в радость ведь сони свой аналог выкатила очень быстро в котором игры поколения пс5 уже есть
Вот и молчи, Game pass гoвнище состоящее на 90% из индюшатины никому не нужной
Сталкер когда там выйдет? В 2030? Или позже? Starfield вообще не интересует много кого, темболее посмотрим что из этого выйдет, ведь без модов на Боксе играть бесполезно будет... А геймпас на 90% процентов состоит из мусора, так что молчи и дальше...
Интересно, каким это образом. На западле игра мало кому нужна. Аудитория Stalker русскоязычная в основном, почти все на ПК. Разрабы плюнули в основную аудиторию и теперь никто в здравом уме не станет нести им деньги. Игра с русофобией и без русского языка - гарантированный фейл.
Atomic Heart, Starfield, все игры Bethesda Softworks и многое другое - прям инди, да.