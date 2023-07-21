Геймеры просят поддержку модов для версии Starfield на Xbox Series X/S

Bethesda Softworks еще не подтвердила или не опровергла возможность модифицировать версию Starfield для Xbox Series X/S, а геймеры продолжают просить о поддержке модов, возможно, через систему, аналогичную той, что используется в Fallout 4 и последних версиях The Elder Scrolls V: Skyrim.
ПК-версия Starfield будет иметь поддержку модов, а Тодд Говард назвал игру раем для моддеров. Есть даже те, кто уже анонсировал первые моды, хотя до фактического релиза игры (она будет доступна с 6 сентября 2023 года) осталось еще несколько недель. В конце концов, моддеры были частью состояния многих игр компании, гарантируя им огромное коммерческое долголетие.
А на консолях? На данный момент студия разработки никак не прокомментировала поддержку модов в Starfield, так что об этом ничего не заявлено и не намекнуто. Молчание побудило некоторых игроков попросить Bethesda узнать больше в посте, опубликованном в официальном сабреддите игры.
В сообщении мы можем прочитать, что игроки хотели бы иметь поддержку, аналогичную двум упомянутым выше играм, возможно, с ограничением занимаемого пространства, которое составляло 5 ГБ, максимум для 150 модов.
Некоторые настроены оптимистично, но другие опасаются, что Bethesda использует моды, чтобы продавать геймерам те моды, которые им нравятся. Посмотрим, так как на данный момент об этом ничего не известно.
Зачем им? Моды для ПК. Для консолей 30 фпс и страдания.
Томас на месте.
А Шрек и Карл где?
Им видимо 30 фпс много, надо ещё меньше
Это все глупости. Видеоигры придумали, чтобы играть в них, а не модифицировать. Зачем испорченные версии, когда есть нормальная игра такой, как ее создали разработчики? Моддеры - просто ленивые люди, которые не могут придумать собственной игры и пародируют уже готовые.
Bethesda, конечно же, не будет поддерживать моды на консолях. Это убьет баланс игры. Пусть эти нытики играют на ПК, если им так нужны моды. А игроки на консолях получат игру, которая будет стабильной и работать так, как задумали разработчики.
В 30фпс/900p
чувак, ты мог быть забавен иногда, но ты уже скучен