Короткий ролик показывает исследовательские лаборатории в Starfield ©

Bethesda Softworks опубликовала новый геймплей Starfield. Представленный разработчиками видеоролик не отличается особой продолжительностью, однако позволяет еще раз оценить уникальную систему крафта. Игроки смогут изготавливать практически любой предмет с помощью специальной исследовательской лаборатории, которая будет размещена на корабле.

Создавать предметы в Starfield можно через верстак и исследовательские лаборатории. Последние предоставляют игрокам более продвинутые возможности для крафта. На этих станциях можно готовить еду, создавать снаряжение, оружие и даже лекарства. Кроме этого, исследовательские станции позволяют проводить исследования в области построек для ваших аванпостов.

Напомним, на днях стало известно, что Starfield находится в полностью играбельном состоянии и его успешно проходят главные руководители Xbox. Игроки смогут отправиться покорять космос только осенью. Релиз проекта состоится 6 сентября 2023 года для ПК и Xbox Series X|S.