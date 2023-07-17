Руководство Xbox уже проходит Starfield

Разработчики из Bethesda Softworks в этом году впервые за долгое время готовятся запустить совершенно новую игру, которая не основана на уже существующих популярных франшизах. Студия собирается выпустить амбициозный ролевой экшен Starfield в космосе, который однозначно стал самым ожидаемым релизом этого года. Пока многие геймеры вынуждены дожидаться официальной даты выхода игры, руководство Xbox уже приступило к прохождению Starfield.
Внимательные пользователи обратили внимание на игровые аккаунты главных руководителей игрового подразделения Xbox. Как оказалось, Фил Спенсер и Пит Хайнс уже сейчас имеют полный доступ к играбельному билду Starfield на консоли Xbox Series X. Это не просто тестовая версия проекта, а вполне готовая к релизу версия игры. К такому выводу пришли геймеры из-за того, что руководители провели в игре практически все выходные, а также публично это показали через свои открытые аккаунты.
Вместе с Филом Спенсером и Питом Хайнсом в Starfield также играет официальный аккаунт игры. Вероятно, таким способом разработчики хотят показать завершенность проекта, который на этот раз уже не станут переносить или откладывать из-за неназванных причин.
Выход Starfield состоится уже 6 сентября 2023 года для ПК и Xbox Series X|S.
О, уже и мемчик в тему подъехал. 👍
Энтузиасты уже моды делают, а эти только начинают.
Статерфилед уже скоро)
в 30 фпс играют оу щит, СПАСИБО подожду пк версию и когда нибудь русификатор
Хоть бы там только Денува была, а то вдруг еще что пострашнее придумают. Раз нет нашего языка и нам не продают, то аморально у них это покупать.
Ну и фиг с ними, мы потом пройдем, не как бетатестеры )))
Для меня всё будет зависеть от качества квестов. Если квесты днищенские подай-принеси как в скайриме и фолаут 4, только крафт и строительство, то я пас. А если как в ведьмаке 3, то можно пройти будет.
Вот бы руководство xbox еще в редфол до релиза поиграло
Экономят на бетатестерах?
Это не говорит ничего хорошего ни об игре, ни о руководстве. Типа "смотрите, плебс, и облизывайтесь". Теперь точно торрент.
подписка 1 бакс пробная.... Играй 30 дней, не хочу.... Торрентист блин...