Руководство Xbox уже проходит Starfield ©

Разработчики из Bethesda Softworks в этом году впервые за долгое время готовятся запустить совершенно новую игру, которая не основана на уже существующих популярных франшизах. Студия собирается выпустить амбициозный ролевой экшен Starfield в космосе, который однозначно стал самым ожидаемым релизом этого года. Пока многие геймеры вынуждены дожидаться официальной даты выхода игры, руководство Xbox уже приступило к прохождению Starfield.

Внимательные пользователи обратили внимание на игровые аккаунты главных руководителей игрового подразделения Xbox. Как оказалось, Фил Спенсер и Пит Хайнс уже сейчас имеют полный доступ к играбельному билду Starfield на консоли Xbox Series X. Это не просто тестовая версия проекта, а вполне готовая к релизу версия игры. К такому выводу пришли геймеры из-за того, что руководители провели в игре практически все выходные, а также публично это показали через свои открытые аккаунты.

Вместе с Филом Спенсером и Питом Хайнсом в Starfield также играет официальный аккаунт игры. Вероятно, таким способом разработчики хотят показать завершенность проекта, который на этот раз уже не станут переносить или откладывать из-за неназванных причин.

Выход Starfield состоится уже 6 сентября 2023 года для ПК и Xbox Series X|S.