Недавнее бета-обновление Starfield восстанавливает баланс по производительности между GeForce и Radeon

Bethesda незадолго до запуска сообщила, что сотрудничает с AMD для оптимизации научно-фантастической ролевой игры с открытым миром Starfield для CPU Ryzen и Radeon как на ПК, так и на консолях Xbox Series S|X.
Также подтвердилось, что Starfield будет поддерживать только AMD FSR 2, и положило начало целому спору вокруг предполагаемого отсутствия NVIDIA DLSS. Затем, AMD заявила, что Bethesda может добавить DLSS, если это понадобится.
NVIDIA DLSS действительно отсутствовал при старте, но моддеры быстро об этом позаботились и внедрили его в игру. Но даже если оставить в стороне всю проблему с масштабированием, аппаратная составляющая AMD превзошла оборудование NVIDIA при выпуске игры на ПК.
Проведенный анализ, показал, что AMD, возможно, использует в этой игре определенные архитектурные преимущества.
Большую роль играют более высокая загруженность и более высокая пропускная способность L2, а также более высокая тактовая частота внешнего интерфейса RDNA 3. [...] Более слабое задействование заложено в архитектуре Nvidia. SM имеют меньшие файлы реестра и могут выполнять меньше операций в режиме ожидания. Им, естественно, будет сложнее насытить свои исполнительные блоки. - ChipAndCheese
Свежее бета-обновление Starfield, выпущенное на этой неделе, радикально изменило ситуацию. Как показал создатель ПО для тестирования CapFrameX, флагманский NVIDIA GeForce RTX 4090, теперь легко превосходит аналог AMD на 23%, тогда как при запуске он отставал от Radeon RX 7900 RTX на 8%. Тест проводился с исходным разрешением 1440p без какого-либо масштабирования.
Такой результат больше соответствует обычной разнице в производительности между двумя видеокартами. Теперь совершенно очевидно, что Bethesda не так усердно работала с NVIDIA, как с AMD, над оптимизацией своего оборудования перед запуском.
К тому же драйвер Game Ready, который активировал Resizable Bar, и различные оптимизации графического процессора в этом обновлении, самая мощная видеокарта RTX 4090 наконец-то показала себя так, как и должна, и это без учета масштабирования. Бета-патч также добавил поддержку NVIDIA DLSS Super Разрешение и Генерация кадров, и если они включены, Starfield работает еще лучше.
Создатель CapFrameX также протестировал самые быстрые процессоры AMD и Intel, используя RTX 4090 в качестве базового графического процессора. Ryzen 9 7950X3D немного обогнал Core i9-13900K, хотя разница не очень велика.