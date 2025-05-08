Новые моды переносят Татуин и Мос-Эйсли из Звездных войн в Starfield

На прошлой неделе появились два новых мода, которые пытаются перенести Татуин и город Мос Эйсли из Звездных войн в Starfield. Это два очень крутых мода, которые понравятся многим фанатам "Звездных войн".

Первый мод добавляет Татуин в качестве отдельной планеты с новыми фракциями, существами, локациями, оружием и многим другим. В настоящее время на ней нет никаких квестов. Однако вы можете использовать ее вместе со следующим модом, чтобы получить новое снаряжение и спутников.

Второй мод добавляет город Мос Эйсли как уникальную локацию. Сюда также входят отдельные достопримечательности и знаменитости, такие как Кантина Чалмуна, которую вы можете посетить.

Это не первый мод по Star Wars для Starfield. В августе 2024 года вышел Star Wars: Genesis - это мод-лист, содержащий бесчисленное количество модов, созданных специально для этой игры. Среди них - конверсия основного сюжета, саундтрек, повествование через окружение, пользовательская балансировка, ролевые элементы и лор.

Далее у нас есть Star Wars - Sith Empire Shattered Space Conversion. Этот мод пытается преобразовать DLC Shattered Space в полноценную историю по ЗВ.

Еще один мод добавляет множество персонажей и инопланетян из вселенной Звездных войн.