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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 5 645 оценок

Обновление Starfield войдет в бета-версию Steam 6 марта и добавит выражения в фоторежиме и позы Васко

monk70
Новости

Недавно выпустив поддержку AMD FSR 3 и Intel XeSS для Starfield, Bethesda Game Studios подтвердила, что ее следующее обновление войдет в бета-версию Steam 6 марта. Основное внимание уделяется «улучшению качества жизни и исправлению ошибок», поскольку команда готовится к дополнительным функциям и новому контенту.

Улучшения включают выражения лица в фоторежиме для персонажа игрока и его спутников, а также несколько новых поз для Васко. Сканер также будет изменен, чтобы через него можно было смотреть, собирая ресурсы или открывая двери. Также можно будет сменить неактивную миссию на активную, выбрав ее в меню «Миссии».

Наконец, те, кто не смог найти Дэвида Бэррона во время миссии «Диверсия», теперь смогут это сделать. Также будут исправлены проблемы, из-за которых Звездорожденные храмы не появлялись и из-за которых голова игрока поворачивалась влево во время спринта. Примечания к патчу появятся на следующей неделе, так что следите за обновлениями.

-5
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
LeVoNDeM

DLC к старфилду, это как мертвому припарка.

5
Oscilograf

Да, новые позы Васко - это имено то, что исправит эту игру. А они сразу будут доступны или через 200 часов геймплея, когда игра раскроется?

3
Дима Грязнев

игра раскрывается через 30 мин когда тебе дают космокорабль и выплевывает в космос, далее открывается свобода действий: гринд планет, строительство корабля, улучшение оружия, дополнительные ветки квестов, более маленькие квесты, строительство аванпостов, ну или на крайняк сюжетные миссии, но они такие себе

1
RomanV87

А позы Тодда завезут?😂😂😂

2
shigulevvskoe

Парни, играйте в Everspace, если так космос нравится. Мне на этот скрин даже смотреть больно

1
LeVoNDeM

Кстати да, осенью проходил, очень понравилась игра.

0
Lestat_DeviL

Не ну больше же у игры проблем то нет....

1
Guvi

Вот именно, эти патчи звучат как насмешка

0
SoRaS3

Ого. Норм.

Такие шажки нужны.

0
Netro359

Объясните дураку что значит "бета-версия Steam" ?

То есть существуют нормальные патчи, и убогие недопатчи которые называют бетта-версиями патчей ?
И не на все платформы выпускают бета-патчи, типа на GoG версиях будут только ок, а на стимовцах ставят эксперименты ?

-1
PeArAn

В стиме, в свойствах игры можно выбрать бета ветку игры в которой обкатываются обновы

1
Sabadge

Беседка выкатывают патч на 2 недели раньше в бета-версии старфилда (что включается через его свойства в стиме) чтобы люди могли фидбек написать на патч указав на баги, а потом через 2 недели они выкатывают этот патч на все платформы.

1
Netro359 PeArAn

Хм, я пришел поиграть в игру, получить удовольствие и отдохнуть.
И Гейб такой - а не хочешь побыть бетта тестером, словить больше фризов и багов чем если бы ты отказался ?
А ты такой - Да, давай Гейб, всегда мечтал о таком. Поработать бетта тестером за свои же деньги потраченные на копию игры.

-3
PeArAn Netro359

Никто не заставляет переходить на бета ветку, по умолчанию всегда стабильная

3
vegas99

Игра года станет ещё лучше! Увожаемо.

-3