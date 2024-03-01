Обновление Starfield войдет в бета-версию Steam 6 марта и добавит выражения в фоторежиме и позы Васко

Недавно выпустив поддержку AMD FSR 3 и Intel XeSS для Starfield, Bethesda Game Studios подтвердила, что ее следующее обновление войдет в бета-версию Steam 6 марта. Основное внимание уделяется «улучшению качества жизни и исправлению ошибок», поскольку команда готовится к дополнительным функциям и новому контенту.
Улучшения включают выражения лица в фоторежиме для персонажа игрока и его спутников, а также несколько новых поз для Васко. Сканер также будет изменен, чтобы через него можно было смотреть, собирая ресурсы или открывая двери. Также можно будет сменить неактивную миссию на активную, выбрав ее в меню «Миссии».
Наконец, те, кто не смог найти Дэвида Бэррона во время миссии «Диверсия», теперь смогут это сделать. Также будут исправлены проблемы, из-за которых Звездорожденные храмы не появлялись и из-за которых голова игрока поворачивалась влево во время спринта. Примечания к патчу появятся на следующей неделе, так что следите за обновлениями.
DLC к старфилду, это как мертвому припарка.
Да, новые позы Васко - это имено то, что исправит эту игру. А они сразу будут доступны или через 200 часов геймплея, когда игра раскроется?
игра раскрывается через 30 мин когда тебе дают космокорабль и выплевывает в космос, далее открывается свобода действий: гринд планет, строительство корабля, улучшение оружия, дополнительные ветки квестов, более маленькие квесты, строительство аванпостов, ну или на крайняк сюжетные миссии, но они такие себе
А позы Тодда завезут?😂😂😂
Парни, играйте в Everspace, если так космос нравится. Мне на этот скрин даже смотреть больно
Кстати да, осенью проходил, очень понравилась игра.
Не ну больше же у игры проблем то нет....
Вот именно, эти патчи звучат как насмешка
Ого. Норм.
Такие шажки нужны.
Объясните дураку что значит "бета-версия Steam" ?
То есть существуют нормальные патчи, и убогие недопатчи которые называют бетта-версиями патчей ?
И не на все платформы выпускают бета-патчи, типа на GoG версиях будут только ок, а на стимовцах ставят эксперименты ?
В стиме, в свойствах игры можно выбрать бета ветку игры в которой обкатываются обновы
Беседка выкатывают патч на 2 недели раньше в бета-версии старфилда (что включается через его свойства в стиме) чтобы люди могли фидбек написать на патч указав на баги, а потом через 2 недели они выкатывают этот патч на все платформы.
Хм, я пришел поиграть в игру, получить удовольствие и отдохнуть.
И Гейб такой - а не хочешь побыть бетта тестером, словить больше фризов и багов чем если бы ты отказался ?
А ты такой - Да, давай Гейб, всегда мечтал о таком. Поработать бетта тестером за свои же деньги потраченные на копию игры.
Никто не заставляет переходить на бета ветку, по умолчанию всегда стабильная
Игра года станет ещё лучше! Увожаемо.