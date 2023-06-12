Starfield 06.09.2023
8.2 512 оценок

Один человек утверждает, что актер озвучки назойливого фаната из Oblivion озвучивает его и в Starfield

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Procy_on
Новости

Крейг Сехлер, голос фаната из Oblivion, возможно, вернется в Starfield.

С момента выхода Oblivion прошло уже почти 20 лет, но кто может забыть назойливого фаната? Он появляется после того, как вы становитесь Великим чемпионом, и начинает следовать за вами повсюду. Он не приносит никакой пользы в бою, и главной его особенностью является просто постоянно раздражать вас.

Вчерашний Starfield Direct позволил нам впервые взглянуть на этого фаната, а согласно сообщению на сабреддите Starfield, Крейг Секлер, который озвучивал различных персонажей в Fallout 3, а также эльфов Oblivion, может вернуться к роли фаната в грядущей космической ролевой игре Bethesda. "Вам придется поверить мне на слово, - пишет пользователь SMATCHET999, - но я разговаривал с Крейгом некоторое время назад (в январе), и он сказал, что работает над новой игрой Bethesda, где он озвучивает персонажа, называемого или похожего на назойливого фаната".

По словам пользователя, узнав каким-то образом контактные данные Секлера, он сначала связался с актером озвучивания по СМС. "Через неделю или две мы поговорили по телефону в течение 20 минут", - объясняет SMATCHET999. "Он действительно хороший парень".

Конечно, это далеко не официальное подтверждение того, что именно Сехлер озвучивает данного персонажа в Starfield, но судя по короткому ролику, показанному вчера.

Индустрия Слухи
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Агент Матрицы

Один человек написал на ПГ, что один человек утверждает, что один человек - актер озвучки назойливого фаната из Oblivion озвучивает его и в Starfield©.

5
Uelma

Слухи, домыслы, некие фанаты, какой-то человек, надёжные слив информаторы, клоуны составляющие статейки ради бонусов этим и живёт помойка pg.

2
Агент Матрицы Uelma

Увы, такова нынешняя версия Матрицы 😏

0
Озверин

ага. видели "этого человека" в комментариях под прошлым постом про этого чувачка.)

2
Aellie

Этот же чел озвучивал всех босмеров, фига себе новость

1
0ncnjqybr

Он должен иметь лицо Тода Говарда и говорить только одну фразу — "слышь, купи Скайрим".

1