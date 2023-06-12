Один человек утверждает, что актер озвучки назойливого фаната из Oblivion озвучивает его и в Starfield ©

Крейг Сехлер, голос фаната из Oblivion, возможно, вернется в Starfield.



С момента выхода Oblivion прошло уже почти 20 лет, но кто может забыть назойливого фаната? Он появляется после того, как вы становитесь Великим чемпионом, и начинает следовать за вами повсюду. Он не приносит никакой пользы в бою, и главной его особенностью является просто постоянно раздражать вас.



Вчерашний Starfield Direct позволил нам впервые взглянуть на этого фаната, а согласно сообщению на сабреддите Starfield, Крейг Секлер, который озвучивал различных персонажей в Fallout 3, а также эльфов Oblivion, может вернуться к роли фаната в грядущей космической ролевой игре Bethesda. "Вам придется поверить мне на слово, - пишет пользователь SMATCHET999, - но я разговаривал с Крейгом некоторое время назад (в январе), и он сказал, что работает над новой игрой Bethesda, где он озвучивает персонажа, называемого или похожего на назойливого фаната".



По словам пользователя, узнав каким-то образом контактные данные Секлера, он сначала связался с актером озвучивания по СМС. "Через неделю или две мы поговорили по телефону в течение 20 минут", - объясняет SMATCHET999. "Он действительно хороший парень".



Конечно, это далеко не официальное подтверждение того, что именно Сехлер озвучивает данного персонажа в Starfield, но судя по короткому ролику, показанному вчера.