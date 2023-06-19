По данным инсайдера, бюджет Starfield равен производственным затратам на The Elder Scrolls Online ©

Научно-фантастическая ролевая игра Starfield от Bethesda Softworks сейчас абсолютно точно является самым ожидаемым релизом. Это первый за долгие годы по-настоящему новый проект от создателей The Elder Scrolls 5: Skyrim и Fallout 4, который обещает перенести игроков в открытый космос со множеством решений. Если верить заявлениям разработчиков, Starfield получилась действительно амбициозной игрой, но что насчет бюджета игры? Как оказывается, на производство проекта такого масштаба могли выделить не так уж и много денег.

Информацией о бюджете Starfield поделился инсайдер под ником bogorad222, который специализируется на утечках ZeniMax, куда входит Bethesda и все её игры. Как отмечает пользователь, новая игра не сможет похвастаться рекордными тратами на производство. Бюджет Starfield примерно равен бюджету многопользовательской ролевой игры The Elder Scrolls Online. Над Starfield работает примерно такое количество разработчиков, а также игра находилась на этапе производства примерно семь лет.

С небольшими оговорками на неточность, инсайдер полагает, что бюджет Starfield составляет 200 миллионов долларов. Вероятно, он мог вырасти из-за переноса игры в прошлом году и сложностей разработки во время пандемии коронавируса. При таких составляющих, можно предположить, что на производство игры выделили до 250 миллионов. Примечательно, что это все еще меньше чем у популярной GTA 5, бюджет которой оценивается в 256 миллиона долларов и намного меньше, чем у Cyberpunk 2077 с его 320 миллионами.