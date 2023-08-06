Предварительная загрузка Starfield на консолях Xbox Series стартует в ближайшую среду

Пришло время расставить приоритеты в том, какие игры останутся на вашем Xbox, поскольку, как сообщается, скоро станет доступна предварительная загрузка Starfield. Согласно недавнему списку Amazon Xbox Series S 1 ТБ, предварительная загрузка Starfield начнется в среду, 9 августа 2023 года.
В списке не указано, в какое время начнется предварительная загрузка Starfield, хотя можно предположить, что она начнется в полночь по вашему местному часовому поясу. Однако вам нужно будет освободить место для ролевой игры Bethesda, поскольку в Microsoft Store указано, что размер Starfield составляет 125 ГБ.
Ранняя доступность предварительной загрузки отлично подходит для владельцев Xbox, у которых не обязательно самое лучшее подключение к Интернету, поскольку до наступления даты выпуска Starfield еще достаточно времени.
Прежде чем игра появится официально, Microsoft представит Starfield и Forza Motorsport на Gamescom 2023 вместе с множеством других предстоящих игр для Xbox. Это должно быть отличным взглядом на игру.
Эх жаль что предварительной загрузки на торрентах нету 🤣
Там разве денувы не будет?
Учитывая последние тенденции крупных студий, ставить эту пара-шу беседка начнет и в свои будущие игры, включая багфилд
Назови хоть одну игру беседки с denuvo или таблетки опять забыл випить дедуля фантазер? https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Список_игр,_защищённых_Denuvo
C Denuvo!
У игры будет обычная защита Steam. Про другую ничего не написано.
я так понимаю в России она нормально продаваться не будет и придется с бубном поплясать...
Бубен в руки и на торренты, нехер платить ушлепкам, лучше занести бабла команде переводчиков.
Во-во, а есть уже кандидаты?
максимум текстовый русификатор, никто такой объём переводить не станет, вон хогвартс больше полугода переводят
А чё так рано предзагрузку то? До выхода считай месяц будет или для консоли раньше?
Так может и выпустить игру пораньше, чего тянуть если готова?
Игра явно на релизе выйдет багованной в духе беседки, а ты еще хочешь, чтоб ее раньше времени релизнули
Назови хоть одну игру беседки которая и по сей день не забагована спустя 100500 патчей? Ты вот реально что хотел кого-то этим удивить?
Некоторые баги скайрима классные, не хотел бы, что бы их фиксили :)
Вряд ли за 1 месяц они успеют многое исправить. Да и как правильно пишут, Беседка всегда выпускает сыроватый продукт, который потом всем миром допиливают годами
Никто не спорит, что она так и так выйдет багованной, но суть в том, чтоб не выпускать совсем неиграбельный ширпотреб
Надеюсь они накосячат и exe'шник забудут убрать из предзагрузки,и игру до релиза успеют взломать,перевести,и пофиксить все баги
мечтай)
Ох сколько там багов на старте будет :) Прокачка всего и вся в первые пять минут игры, полёт на пердиже и тд и тп. Досипор не забуду запуск скайрима. Не говорю, что это было плохо, некоторые баги была капец какие забавные
А смысл так рано?
чтоб в день релиза сервера не положить, когда десятки, а то и сотни тысяч людей начнут качать. Лучше неспешно раздавать пару недель и тем самым балансировать нагрузку, а в последний день только мелкие патчи докачать.
Статью читал? Там написано, что они считают у владельцев этих консолей «нищебродский» инет 😉
Ну хоть продажи No Mans Sky повысятся на плойке😁
120 ФПС на Xbox S?
Ну только если твой мозг считывает информацию каждые 4 секунды
Там же писали что в старфилде будет 30 ФПС, если не ошибаюсь
Ну да, 30 кадров в секунду
Неплохой маркетинговый ход, а в описании написано что 120 кадров в секунду
бро, это амазон, у них уже гта 6 продавалась и uncharted на xbox