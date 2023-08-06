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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 650 оценок

Предварительная загрузка Starfield на консолях Xbox Series стартует в ближайшую среду

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monk70
Новости

Пришло время расставить приоритеты в том, какие игры останутся на вашем Xbox, поскольку, как сообщается, скоро станет доступна предварительная загрузка Starfield. Согласно недавнему списку Amazon Xbox Series S 1 ТБ, предварительная загрузка Starfield начнется в среду, 9 августа 2023 года.

В списке не указано, в какое время начнется предварительная загрузка Starfield, хотя можно предположить, что она начнется в полночь по вашему местному часовому поясу. Однако вам нужно будет освободить место для ролевой игры Bethesda, поскольку в Microsoft Store указано, что размер Starfield составляет 125 ГБ.

Ранняя доступность предварительной загрузки отлично подходит для владельцев Xbox, у которых не обязательно самое лучшее подключение к Интернету, поскольку до наступления даты выпуска Starfield еще достаточно времени.

Прежде чем игра появится официально, Microsoft представит Starfield и Forza Motorsport на Gamescom 2023 вместе с множеством других предстоящих игр для Xbox. Это должно быть отличным взглядом на игру.

12
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
Destroited

Эх жаль что предварительной загрузки на торрентах нету 🤣

4
FlexGum

Там разве денувы не будет?

-10
cheezette FlexGum

Учитывая последние тенденции крупных студий, ставить эту пара-шу беседка начнет и в свои будущие игры, включая багфилд

-5
Destroited cheezette

Назови хоть одну игру беседки с denuvo или таблетки опять забыл випить дедуля фантазер? https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Список_игр,_защищённых_Denuvo

0
Aleks LIVE FlexGum

C Denuvo!

0
JustA_NiceGuy cheezette

У игры будет обычная защита Steam. Про другую ничего не написано.

0
Oscilograf

я так понимаю в России она нормально продаваться не будет и придется с бубном поплясать...

2
Destroited

Бубен в руки и на торренты, нехер платить ушлепкам, лучше занести бабла команде переводчиков.

5
_TEZ_ Destroited

Во-во, а есть уже кандидаты?

0
Kot9lra street _TEZ_

максимум текстовый русификатор, никто такой объём переводить не станет, вон хогвартс больше полугода переводят

0
Grindest

А чё так рано предзагрузку то? До выхода считай месяц будет или для консоли раньше?

2
Onotole_console

Так может и выпустить игру пораньше, чего тянуть если готова?

1
cheezette

Игра явно на релизе выйдет багованной в духе беседки, а ты еще хочешь, чтоб ее раньше времени релизнули

0
Destroited cheezette

Назови хоть одну игру беседки которая и по сей день не забагована спустя 100500 патчей? Ты вот реально что хотел кого-то этим удивить?

1
_TEZ_ Destroited

Некоторые баги скайрима классные, не хотел бы, что бы их фиксили :)

0
Onotole_console cheezette

Вряд ли за 1 месяц они успеют многое исправить. Да и как правильно пишут, Беседка всегда выпускает сыроватый продукт, который потом всем миром допиливают годами

0
cheezette Destroited

Никто не спорит, что она так и так выйдет багованной, но суть в том, чтоб не выпускать совсем неиграбельный ширпотреб

-1
h1fter

Надеюсь они накосячат и exe'шник забудут убрать из предзагрузки,и игру до релиза успеют взломать,перевести,и пофиксить все баги

1
Kot9lra street

мечтай)

0
_TEZ_

Ох сколько там багов на старте будет :) Прокачка всего и вся в первые пять минут игры, полёт на пердиже и тд и тп. Досипор не забуду запуск скайрима. Не говорю, что это было плохо, некоторые баги была капец какие забавные

1
СнопакДоминатор

А смысл так рано?

0
Oscilograf

чтоб в день релиза сервера не положить, когда десятки, а то и сотни тысяч людей начнут качать. Лучше неспешно раздавать пару недель и тем самым балансировать нагрузку, а в последний день только мелкие патчи докачать.

4
Goodvini

Статью читал? Там написано, что они считают у владельцев этих консолей «нищебродский» инет 😉

1
FlexGum

Ну хоть продажи No Mans Sky повысятся на плойке😁

0
Baterflue

120 ФПС на Xbox S?

-1
FlexGum

Ну только если твой мозг считывает информацию каждые 4 секунды

3
Baterflue FlexGum

Там же писали что в старфилде будет 30 ФПС, если не ошибаюсь

0
FlexGum Baterflue

Ну да, 30 кадров в секунду

1
Baterflue FlexGum

Неплохой маркетинговый ход, а в описании написано что 120 кадров в секунду

-1
FlexGum Baterflue

бро, это амазон, у них уже гта 6 продавалась и uncharted на xbox

3