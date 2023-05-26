Starfield 06.09.2023
8.1 490 оценок

Презентация Starfield Direct будет показана в кинотеатрах

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monk70
Новости

Starfield Direct также будет транслироваться в некоторых кинотеатрах. Таким образом, презентацию Starfield, которая последует за Xbox Games Showcase, можно будет увидеть на большом экране, как настоящий фильм.

Xbox и Bethesda сотрудничают с организацией мероприятий Fathom для трансляции Starfield Direct в некоторых кинотеатрах. Это будет бесплатное мероприятие, участники которого также получат бесплатные закуски на сумму 10 долларов.

Чтобы получить бесплатный билет, вы должны сначала зарегистрироваться на Xbox Fanfest, указав точные личные данные, до 31 мая 2023 года. После этого подробности будут разосланы 1 июня тем, кому посчастливится попасть на мероприятие, а сайт продажи билетов откроется 2 июня.

Однако имейте в виду, что Fathom Events обслуживает только Северную Америку, поэтому, скорее всего, это будет эксклюзивная инициатива для американской аудитории.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
digitalkid

А почему не всю конфу? Типа там не на что смотреть? Настораживает какбе..

3
6363

Кстати да, хороший вопрос.

0
Lamager94

Интересненько

2
-zotik-

Лучше бы дельги в игру вкладывали а не в рекламу, бесесзду и так весь мир геймеров знает

2
Blacksmoke1991

Скорее будет вместо рекламы между прокатом фильмов.

0
6363

Прикольная тема на самом деле, значит они уверены в игре это хорошо.

0