Презентация Starfield Direct будет показана в кинотеатрах ©

Starfield Direct также будет транслироваться в некоторых кинотеатрах. Таким образом, презентацию Starfield, которая последует за Xbox Games Showcase, можно будет увидеть на большом экране, как настоящий фильм.

Xbox и Bethesda сотрудничают с организацией мероприятий Fathom для трансляции Starfield Direct в некоторых кинотеатрах. Это будет бесплатное мероприятие, участники которого также получат бесплатные закуски на сумму 10 долларов.

Чтобы получить бесплатный билет, вы должны сначала зарегистрироваться на Xbox Fanfest, указав точные личные данные, до 31 мая 2023 года. После этого подробности будут разосланы 1 июня тем, кому посчастливится попасть на мероприятие, а сайт продажи билетов откроется 2 июня.

Однако имейте в виду, что Fathom Events обслуживает только Северную Америку, поэтому, скорее всего, это будет эксклюзивная инициатива для американской аудитории.