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Starfield 06.09.2023
7.9 684 оценки

Разработчик советует перед тем как играть в Starfield, обязательно посмотреть этот документальный фильм

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Procy_on
Новости

Starfield уже не за горами, и поклонникам не терпится отправиться в космическое приключение. Но сначала нужно сделать кое-что еще: посмотреть документальный фильм под названием Unknown: The Cosmic Time Machine.

Пит Хайнс, глава издательского отдела Bethesda, написал, что поклонникам стоит посмотреть этот документальный фильм, если они еще не сделали этого.

Поклонники Starfield должны посмотреть Unknown: Cosmic Time Machine на Netflix, если вы этого еще не сделали. Хаббл, запуск телескопа "Джеймс Уэбб"… люди, которые действительно работали, чтобы узнать, что там.

К сообщению прилагалась фотография, сделанная с помощью данного телескопа:

Описание документального фильма гласит: "Благодаря уникальному закулисному доступу к амбициозной миссии НАСА по запуску космического телескопа "Джеймс Уэбб", мы следим за командой инженеров и ученых, которые делают следующий гигантский шаг в нашем стремлении понять Вселенную". А вы будете его смотреть или предпочтете просто поиграть?

13
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
CURiOSiTY7

Мысли о космосе и вселенной меня исцеляют изнутри. Это единственное что меня питает как человека

9
HoganHog

А для наружного исцеления, что принимаешь -чем растираешься!? 😁

2
caramba1999 HoganHog

Капсулу - небзди.

Капсула небзди! Скорее старфилд проходи!

2
CURiOSiTY7 HoganHog

для наружного тёпло-горячие ванны по вечерам))

1
HoganHog CURiOSiTY7

С пенкой или солью морской!?

0
Standfer

Я как истинный фанат игры, в которую ещё не поиграл, с удовольствием не посмотрел

3
TomasJonson

лучше пересмотрите старые звездный путь, малой кориган, космический пират харлок

1
0ncnjqybr

Кажется, я знаю, кто занес им за продакт плейсмент.

1
Да не важно

Го посмотрим сериал Пространство / Экспансия

Всего 6 сезонов по 10-13 серий.

1
Rey Harley

Хороший выбор

-1
Real Slim Shady

Спасибо, не надо, негров своих оставьте на Нетфликсе, а игру свою на торрентах.

Спойлер

и так на протяжении всего их фильма, рассказ о неграх и космос, я понимаю что они оба черные.. но камон...

1
Сотонеющий tichka

Это же как художественное что то там вышло про вульву чёрную которая где то там участвовала в разработке запусков от имени СШП. Вот это в той же среде. При том смешно слушать этот высер, на фоне вырезания Гагарина и русского языка.

0
Комментарий удален
TomasJonson
4
0ncnjqybr
потом США готявят полёт в 25-26 года на Луну полотируемый !!!

Что, уже нашли чертежи старых движков, на которых летали в прошлые разы? А то как их типа "потеряли", так до сих пор найти не могут.

0
HoganHog TomasJonson

Коменты подтирают 😂

0
TomasJonson HoganHog

хорошая стиральна машинка работает как швейцарские часы

0
CURiOSiTY7 TomasJonson

чьл за мульт xD

0
Кей Овальд

Вообще действительно хороший совет.

0
CURiOSiTY7
0