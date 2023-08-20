Разработчик советует перед тем как играть в Starfield, обязательно посмотреть этот документальный фильм

Starfield уже не за горами, и поклонникам не терпится отправиться в космическое приключение. Но сначала нужно сделать кое-что еще: посмотреть документальный фильм под названием Unknown: The Cosmic Time Machine.
Пит Хайнс, глава издательского отдела Bethesda, написал, что поклонникам стоит посмотреть этот документальный фильм, если они еще не сделали этого.
Поклонники Starfield должны посмотреть Unknown: Cosmic Time Machine на Netflix, если вы этого еще не сделали. Хаббл, запуск телескопа "Джеймс Уэбб"… люди, которые действительно работали, чтобы узнать, что там.
К сообщению прилагалась фотография, сделанная с помощью данного телескопа:
Описание документального фильма гласит: "Благодаря уникальному закулисному доступу к амбициозной миссии НАСА по запуску космического телескопа "Джеймс Уэбб", мы следим за командой инженеров и ученых, которые делают следующий гигантский шаг в нашем стремлении понять Вселенную". А вы будете его смотреть или предпочтете просто поиграть?
Мысли о космосе и вселенной меня исцеляют изнутри. Это единственное что меня питает как человека
А для наружного исцеления, что принимаешь -чем растираешься!? 😁
Капсулу - небзди.
Капсула небзди! Скорее старфилд проходи!
для наружного тёпло-горячие ванны по вечерам))
С пенкой или солью морской!?
Я как истинный фанат игры, в которую ещё не поиграл, с удовольствием не посмотрел
лучше пересмотрите старые звездный путь, малой кориган, космический пират харлок
Кажется, я знаю, кто занес им за продакт плейсмент.
Го посмотрим сериал Пространство / Экспансия
Всего 6 сезонов по 10-13 серий.
Хороший выбор
Спасибо, не надо, негров своих оставьте на Нетфликсе, а игру свою на торрентах.
и так на протяжении всего их фильма, рассказ о неграх и космос, я понимаю что они оба черные.. но камон...
Это же как художественное что то там вышло про вульву чёрную которая где то там участвовала в разработке запусков от имени СШП. Вот это в той же среде. При том смешно слушать этот высер, на фоне вырезания Гагарина и русского языка.
Что, уже нашли чертежи старых движков, на которых летали в прошлые разы? А то как их типа "потеряли", так до сих пор найти не могут.
Коменты подтирают 😂
хорошая стиральна машинка работает как швейцарские часы
чьл за мульт xD
Вообще действительно хороший совет.