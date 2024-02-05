Сообщается, что Starfield все-таки выйдет на PS5 после запуска дополнения Shattered Space

В новом отчете указано, что Bethesda и Xbox в будущем переведут Starfield на PlayStation 5. После приобретения Microsoft компании Bethesda несколько лет назад сразу же возникли вопросы о Starfield и ее эксклюзивности. Как мы в конечном итоге узнали, Microsoft решила выпустить Starfield только для Xbox Series X/S и ПК, поскольку именно на этих платформах компания традиционно поддерживает свои собственные игры. Теперь, когда Starfield доступна уже почти шесть месяцев, кажется, что Microsoft изменила свой подход и стремится перенести новейшую ролевую игру Bethesda на оборудование PlayStation.
На основании нового отчета XboxEra источники сообщили изданию, что Microsoft готовится в будущем портировать Starfield на PlayStation 5. На данный момент точно неизвестно, когда выйдет эта версия игры, но говорят, что она появится после выпуска дополнения Shattered Space, которое разрабатывает Bethesda. Учитывая это, вполне возможно, что Starfield может выйти на PS5 уже в этом году, если предположить, что Shattered Space появится в ближайшие месяцы.
Там в целом инфа что майки меняют стратегию, ещё в планировании. Индиана сейчас ещё на стадии обсуждения старфилд мол уже точно. Если это каким то чудом для аудитории бокса окажется фейком то как минимум XboxEra пойдёт в далёкое пешее с таким и заявами, да и с учётом сколько народу подхватило инфу там для полного набора не хватает ток Джейсона Шрайера, короче скорее правда чем нет.
Да и с прошлыми слухами на эту тему не было такого ажиотажа.
А по части Starfield так вообще не удивительно с учётом сколько бабла в него вбухали и что получилось на релизе. Патчи сами по себе скорее аудиторию не то что новую не привлекут, а старую не вернут особо, остаётся DLC которая в совокупе с обновами что выйдут на тот момент может что-то и сделают и те кто плювались скажут, ну вот сейчас в это можно хотя бы поиграть. Но опять же массово никто не побежит скупать, вот и остаётся ток портировать на плойку дабы хоть там какое то бабло поднять. Так как там явно по подписки никто его раздавать не будет