Starfield 06.09.2023
8.1 550 оценок

Тодд Говард: Starfield содержит больше оригинального контента, чем Skyrim и Fallout 4 вместе взятые

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Procy_on
Новости

Пока появляются первые предположения об общей продолжительности Starfield, Тодд Говард вернулся к разговору о ролевой игре во время недавнего интервью.

Один из вопросов, затронутых Говардом, касается процедурного характера контента. После презентации Starfield Direct многие геймеры опасались, что, учитывая масштабность проекта, большая часть контента этой амбициозной игры будет сгенерирована с помощью ИИ. Но, похоже, это не так.

На самом деле, Говард успокоил фанатов, сообщив, что Starfield превзойдет даже предыдущие блокбастеры студии по количеству "оригинального" контента - то есть сделанного непосредственно разработчиками.

Starfield будет содержать больше оригинального контента, чем Skyrim и Fallout 4 вместе взятые.

Планеты и ландшафт генерируются процедурно, это правда. Но с точки зрения оригинального контента, его гораздо больше, чем в любой другой игре, которую мы когда-либо делали. Я перестал полагаться на цифры, но если взять только область диалогов... их действительно намного больше, чем в наших старых играх.

В этом смысле, говорит Говард, Starfield будет очень похожа на Red Dead Redemption 2, поскольку предложит игрокам глубокий и захватывающий опыт, сравнимый в двух словах с настоящим "космическим вестерном".

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
cuckold

Было бы странно услышать иное.

13
Strannik110

Купи Starfield!!!

13
Darkaind

Слыыышь

0
Уильям Аркетт

Это как говорили про Андромеду, что там много контента... Ну и все на этом.
Тут главное не количество контента, а качество. Ведь какой толк от 1000 планет, если они будут почти однотипные? Таких несколько планет зачистил и интерес пропадет.

8
Aellie

В андромеде не было 1000 планет. Там было 4 или 5, и фишка была в том, что они менялись, когда ты включишь терраформер. Хорошая идея, как по мне, было интересно.

Я так понимаю, беседка ставит на необъятность галактики, то-есть, она же действительно огромная, и тебе решать, куда полететь и что делать. Звучит интересно, а как получится на деле, посмотрим. Я лично верю в них, это хорошая студия и не разочаровывает.

11
Уильям Аркетт Aellie

Я помню что было в Андромеде, но проиграв пол игры закинул ее, просто уже не ожидал чего то нового. Бесконечная пустая болтовня кругом и посреди боя, ну зачем во время боя болтовня... Потом кругом значки, что там ящики с ништяками, уже не было интереса за ними ходить, бабла полно, но на него ничего интересного не купить, основную прокачку прокачал, оружие прокачал и стало скучно. Перелеты межды планетами тоже слишком напрягают, как по мне сначала можно это медленно с анимациями сделать, а по ходу игры надо менять тактику, что бы можно было мгновенно перемещаться по планетам
Однако в Скайриме и в Фоллауте 4 мне было интересно, 2 и 3 раза эти игры прошел, будем надеяться.

0
Aellie Уильям Аркетт

Ну это разные студии) Мне в андромеде было интересно, чем все кончится.

1
Aellie

*Ждет сильнее*

2
tvorog8088

Сам себя не похвалишь никто не похвалит)))

2
JohnTornton

ну, конечно щас ты не скажешь иначе. надо же чтобы скупали по предзаказу и на релизе, а там можно будет оправдаться, мол вы сами не то поняли. хомяки схавают

0
Just-a-your-King

Еще больше скелетов в нелепых позах, что рассказывают наративно как они погибли.

0
viperzic

И багов и косяков соответственно...

0
vzglydizugla

Надеюсь обойдется без Престона Гарви.

0
Executor666

Ну ясно, ничего оригинального там точно не будет.

0
Саня Цукино Усаги

Крч будет 4 планеты для квестов - Марс, Джемисон, Акила и Волли альфа. А всё остальное - это будут просто места для строительства баз с целью добычи ресурсов с точками интереса в духе пещер из Скайрима, скриньте

0
Ивасик
-7
samosan

Тут покупающих игры не любят,только пиратство.

2
Ивасик samosan

Какая неожиданность....

1