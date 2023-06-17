Тодд Говард: Starfield содержит больше оригинального контента, чем Skyrim и Fallout 4 вместе взятые

Пока появляются первые предположения об общей продолжительности Starfield, Тодд Говард вернулся к разговору о ролевой игре во время недавнего интервью.
Один из вопросов, затронутых Говардом, касается процедурного характера контента. После презентации Starfield Direct многие геймеры опасались, что, учитывая масштабность проекта, большая часть контента этой амбициозной игры будет сгенерирована с помощью ИИ. Но, похоже, это не так.
На самом деле, Говард успокоил фанатов, сообщив, что Starfield превзойдет даже предыдущие блокбастеры студии по количеству "оригинального" контента - то есть сделанного непосредственно разработчиками.
Starfield будет содержать больше оригинального контента, чем Skyrim и Fallout 4 вместе взятые.
Планеты и ландшафт генерируются процедурно, это правда. Но с точки зрения оригинального контента, его гораздо больше, чем в любой другой игре, которую мы когда-либо делали. Я перестал полагаться на цифры, но если взять только область диалогов... их действительно намного больше, чем в наших старых играх.
В этом смысле, говорит Говард, Starfield будет очень похожа на Red Dead Redemption 2, поскольку предложит игрокам глубокий и захватывающий опыт, сравнимый в двух словах с настоящим "космическим вестерном".
Было бы странно услышать иное.
Купи Starfield!!!
Слыыышь
Это как говорили про Андромеду, что там много контента... Ну и все на этом.
Тут главное не количество контента, а качество. Ведь какой толк от 1000 планет, если они будут почти однотипные? Таких несколько планет зачистил и интерес пропадет.
В андромеде не было 1000 планет. Там было 4 или 5, и фишка была в том, что они менялись, когда ты включишь терраформер. Хорошая идея, как по мне, было интересно.
Я так понимаю, беседка ставит на необъятность галактики, то-есть, она же действительно огромная, и тебе решать, куда полететь и что делать. Звучит интересно, а как получится на деле, посмотрим. Я лично верю в них, это хорошая студия и не разочаровывает.
Я помню что было в Андромеде, но проиграв пол игры закинул ее, просто уже не ожидал чего то нового. Бесконечная пустая болтовня кругом и посреди боя, ну зачем во время боя болтовня... Потом кругом значки, что там ящики с ништяками, уже не было интереса за ними ходить, бабла полно, но на него ничего интересного не купить, основную прокачку прокачал, оружие прокачал и стало скучно. Перелеты межды планетами тоже слишком напрягают, как по мне сначала можно это медленно с анимациями сделать, а по ходу игры надо менять тактику, что бы можно было мгновенно перемещаться по планетам
Однако в Скайриме и в Фоллауте 4 мне было интересно, 2 и 3 раза эти игры прошел, будем надеяться.
Ну это разные студии) Мне в андромеде было интересно, чем все кончится.
*Ждет сильнее*
Сам себя не похвалишь никто не похвалит)))
ну, конечно щас ты не скажешь иначе. надо же чтобы скупали по предзаказу и на релизе, а там можно будет оправдаться, мол вы сами не то поняли. хомяки схавают
Еще больше скелетов в нелепых позах, что рассказывают наративно как они погибли.
И багов и косяков соответственно...
Надеюсь обойдется без Престона Гарви.
Ну ясно, ничего оригинального там точно не будет.
Крч будет 4 планеты для квестов - Марс, Джемисон, Акила и Волли альфа. А всё остальное - это будут просто места для строительства баз с целью добычи ресурсов с точками интереса в духе пещер из Скайрима, скриньте
Тут покупающих игры не любят,только пиратство.
Какая неожиданность....