Тодд Говард: Starfield содержит больше оригинального контента, чем Skyrim и Fallout 4 вместе взятые ©

Пока появляются первые предположения об общей продолжительности Starfield, Тодд Говард вернулся к разговору о ролевой игре во время недавнего интервью.



Один из вопросов, затронутых Говардом, касается процедурного характера контента. После презентации Starfield Direct многие геймеры опасались, что, учитывая масштабность проекта, большая часть контента этой амбициозной игры будет сгенерирована с помощью ИИ. Но, похоже, это не так.



На самом деле, Говард успокоил фанатов, сообщив, что Starfield превзойдет даже предыдущие блокбастеры студии по количеству "оригинального" контента - то есть сделанного непосредственно разработчиками.

Starfield будет содержать больше оригинального контента, чем Skyrim и Fallout 4 вместе взятые.



Планеты и ландшафт генерируются процедурно, это правда. Но с точки зрения оригинального контента, его гораздо больше, чем в любой другой игре, которую мы когда-либо делали. Я перестал полагаться на цифры, но если взять только область диалогов... их действительно намного больше, чем в наших старых играх.

В этом смысле, говорит Говард, Starfield будет очень похожа на Red Dead Redemption 2, поскольку предложит игрокам глубокий и захватывающий опыт, сравнимый в двух словах с настоящим "космическим вестерном".