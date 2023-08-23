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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 696 оценок

Утечка: в Starfield можно исследовать океаны, водные планеты и в любой момент выйти в открытый космос

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Gutsz
Новости

Из-за того, что некоторые игроки уже стали получать в свои руки физические копии Starfield, интернет продолжает наводнять утечки. Новая информация об игре раскрывает возможности исследования открытого космоса. Во время прохождения Starfield можно будет в любой момент отвлечься на изучение открытого космоса или подводного мира.

Новой утечкой по игре поделился пользователь под ником Memphian94. По его словам, у него есть копия Starfield для Xbox Series X, в которую он успел наиграть уже несколько десятков часов. Согласно его наблюдениям, проект подарит игрокам самый большой открытый мир из когда-либо созданных. Больше всего пользователя удивила возможность свободного исследования космоса. Игроки смогут полететь на космическом корабле в любую точку галактики. Если вам надоест лететь, можно остановить корабль и выйти прямо в открытый космос. Это функция иногда используется для изучения некоторых космических станций. Кроме этого, для исследования будут доступны отдельные водные планеты. На некоторых планетах можно найти большие океаны, поэтому водного мира будет предостаточно.

Напомним, ранее игроки отчитались о полученных коллекционных изданиях и дисках Starfield. Спойлеров к игре может стать еще больше.

Starfield выйдет в релиз 6 сентября на ПК и Xbox Series X|S. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.

18
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Imnogamer

Океаны и водные глади говорите.. - Это мне нравится.

10
0ncnjqybr

Корованы можно грабить?

7
Ивасик

Караваны кого и где ?

0
ChiliPepper Ивасик

Это прикол времён, когда ты ещё даже не планировался..)

6
-zotik- Ивасик

Космобраминов

1
Выxyxoль Ивасик

Торговые корованы кораблей в космосе?

0
Cartman228_1

На абордаж можно будет брать корабли, было в показе ещё в июне.

-1
Колеев Роман

Ещё одна планета нуждается в помощи

4
Сетеш

Для меня выглядит как игра мечты и минимум игра года

3
-zotik-

По аве видно)

0
Destroited

В игре про космос и планеты можно в любой момент выйти в космос ПОРАЗИТЕЛЬНО !!! Это прорыв господа ! Где-то в углу рыдает от зависти no man's sky.

2
Sickofitall

Вообще-то это хорошая новость, ибо нам только полёты на кораблях показали. Классно, если можно самому находиться в космосе и летать, как в том же Prey 2017 года.

-1
PuserG

Вот чем меня в своё время привлёк старситизен, это момент, когда герой подлетел к разбитому в космосе кораблю, вышел в открытый космос и влетел в корабль своим персонажем через пробоину.

Увы, он так полноценно не вышел, но хоть здесь это попробую)

2
Sneaky Pete PuserG

Возможно в 22 веке выйдет

0
Destroited Sneaky Pete

Слишком рано, к тому времени разве что бэтку выкатят и то сомневаюсь.

0
Sickofitall

Ух, арт очень красивый!

1
Кей Овальд

Подводные исследования это прям хорошо и интересно. Но как-то дофига на себя берут, как кажется.

1
Chitkot

Вот это утечка! Невероятно! Кто бы мог подумать, в игре про космос можно изучать космос! Никто не ожидал, невероятно!

1
Уильям Аркетт

Все здорово и восторженные комменты, вот только одно но! Особо то и нет официального геймплея...

1
-zotik-

А вот недавно чувак урвал игру и 50 минут играл, качество так себе, но можно глянуть что из себя игра представляет

0
Cartman228_1

Ещё в июне выкатили 45 минутный показ геймплея.

-2
Kenn1y

Надеюсь, что так, а не только бегать в закрытом костюме.

0
Арканис Кандериус

Не знал что в kerbal space program 2 можно исследовать водные планеты

0
Papooas

Из сортира тоже можно будет сразу в открытый космос?

0
Destroited

Дык только из него и можно будет XD

0
ChiliPepper

Всё зависит от комплектации коробля.

-1
Dasdag ChiliPepper

Зная дносезду- это будет зависеть от комплектации "игры"

0
Sneaky Pete

Вот так вот! Шах и мат! Сабнтику внедрили ))

0
Dasdag

даааа... представляю как ублюдочно это будет реализовано от беседки

-1
rkplayer

зная их движок - океан будет выглядеть пососно.

даже близко не уровень Хорайзон или Вальгаллы

-2
DenisVTR

даже близко не уровень Хорайзон или Вальгаллы
Дай Бог что бы он в целом не был так уныл как эти игры

8
Дядя Бoгдан DenisVTR

будет еще хуже, не переживай)

-6
PuserG

В Вальгаллу не играл, но в Одиси и Ориджинс океаны были супер красивыми с их фауной, природой, затопленными храмами)

Геншин Импакт тоже вот добавил подводное пространство, но много не наплавал, сложно дать оценку)

2
Batyr Welshedow

Как то похоже на Death Stranding

-3
Serpentrage

Да, там я тоже устал чинить корабель и летать по космосу - а еще пару ящиков в океан уронил - плыл, плыл - но не достал.

0
Дядя Бoгдан

а очко мамонта можно исследовать?

-4