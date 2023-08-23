Утечка: в Starfield можно исследовать океаны, водные планеты и в любой момент выйти в открытый космос

Из-за того, что некоторые игроки уже стали получать в свои руки физические копии Starfield, интернет продолжает наводнять утечки. Новая информация об игре раскрывает возможности исследования открытого космоса. Во время прохождения Starfield можно будет в любой момент отвлечься на изучение открытого космоса или подводного мира.
Новой утечкой по игре поделился пользователь под ником Memphian94. По его словам, у него есть копия Starfield для Xbox Series X, в которую он успел наиграть уже несколько десятков часов. Согласно его наблюдениям, проект подарит игрокам самый большой открытый мир из когда-либо созданных. Больше всего пользователя удивила возможность свободного исследования космоса. Игроки смогут полететь на космическом корабле в любую точку галактики. Если вам надоест лететь, можно остановить корабль и выйти прямо в открытый космос. Это функция иногда используется для изучения некоторых космических станций. Кроме этого, для исследования будут доступны отдельные водные планеты. На некоторых планетах можно найти большие океаны, поэтому водного мира будет предостаточно.
Напомним, ранее игроки отчитались о полученных коллекционных изданиях и дисках Starfield. Спойлеров к игре может стать еще больше.
Starfield выйдет в релиз 6 сентября на ПК и Xbox Series X|S. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.
Океаны и водные глади говорите.. - Это мне нравится.
Корованы можно грабить?
Караваны кого и где ?
Это прикол времён, когда ты ещё даже не планировался..)
Космобраминов
Торговые корованы кораблей в космосе?
На абордаж можно будет брать корабли, было в показе ещё в июне.
Ещё одна планета нуждается в помощи
Для меня выглядит как игра мечты и минимум игра года
По аве видно)
В игре про космос и планеты можно в любой момент выйти в космос ПОРАЗИТЕЛЬНО !!! Это прорыв господа ! Где-то в углу рыдает от зависти no man's sky.
Вообще-то это хорошая новость, ибо нам только полёты на кораблях показали. Классно, если можно самому находиться в космосе и летать, как в том же Prey 2017 года.
Вот чем меня в своё время привлёк старситизен, это момент, когда герой подлетел к разбитому в космосе кораблю, вышел в открытый космос и влетел в корабль своим персонажем через пробоину.
Увы, он так полноценно не вышел, но хоть здесь это попробую)
Возможно в 22 веке выйдет
Слишком рано, к тому времени разве что бэтку выкатят и то сомневаюсь.
Ух, арт очень красивый!
Подводные исследования это прям хорошо и интересно. Но как-то дофига на себя берут, как кажется.
Вот это утечка! Невероятно! Кто бы мог подумать, в игре про космос можно изучать космос! Никто не ожидал, невероятно!
Все здорово и восторженные комменты, вот только одно но! Особо то и нет официального геймплея...
А вот недавно чувак урвал игру и 50 минут играл, качество так себе, но можно глянуть что из себя игра представляет
Ещё в июне выкатили 45 минутный показ геймплея.
Надеюсь, что так, а не только бегать в закрытом костюме.
Не знал что в kerbal space program 2 можно исследовать водные планеты
Из сортира тоже можно будет сразу в открытый космос?
Дык только из него и можно будет XD
Всё зависит от комплектации коробля.
Зная дносезду- это будет зависеть от комплектации "игры"
Вот так вот! Шах и мат! Сабнтику внедрили ))
даааа... представляю как ублюдочно это будет реализовано от беседки
зная их движок - океан будет выглядеть пососно.
даже близко не уровень Хорайзон или Вальгаллы
даже близко не уровень Хорайзон или Вальгаллы
Дай Бог что бы он в целом не был так уныл как эти игры
будет еще хуже, не переживай)
В Вальгаллу не играл, но в Одиси и Ориджинс океаны были супер красивыми с их фауной, природой, затопленными храмами)
Геншин Импакт тоже вот добавил подводное пространство, но много не наплавал, сложно дать оценку)
Как то похоже на Death Stranding
Да, там я тоже устал чинить корабель и летать по космосу - а еще пару ящиков в океан уронил - плыл, плыл - но не достал.
а очко мамонта можно исследовать?