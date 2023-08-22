Берегитесь спойлеров! Игроки начали получать диски и коллекционные издания Starfield

Стратегию по выпуску первой совершенно новой игры за долгие годы от Bethesda вряд ли можно назвать успешной. До выхода Starfield остается еще несколько недель, а сеть уже заполонили разнообразные утечки. Главными источниками утечек игры стали журналисты, получившие ранний доступ к игре, но теперь спойлеров станет еще больше. Поступают массовые сообщения, что уже многие игроки в разных странах мира получили свои диски и даже коллекционные издания Starfield.
Пользователям стоит опасаться спойлеров Starfield и это не преувеличение. Если ранее испортить впечатления об игре грозились её ненавистники хотя бы в день выхода, то теперь это делают сами фанаты уже сейчас. Ранее в сеть утек почти сорок минутный геймплей игры, и это далеко не единичный случай. Оказалось, что некоторые магазины уже стали рассылать физические издания Starfield. В руках геймеров оказались диски с версией игры для Xbox Series и коллекционные издания.
Мы не станем делиться критическими спойлерами в этом посте. Отметим лишь то, что часть пользователей уже обсуждает финал Starfield. Судя по всему, у некоторых игроков есть некоторые претензии к концовке игры, однако как они так быстро смогли дойти до финала, остается открытым вопросом. Кроме того, игроки подтвердили, что проект даже на самой мощной консоли этого поколения Xbox Series X работает с 30 FPS.
Официальный релиз игры состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series X|S. Получить копию Starfield в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.
Вангую что сюжет будет на уровне "Найди останки древней расы Предтечей и разгадай их загадку". Как и в любой другой игре про космос.
Притом что трейлеры сами это спойлерят.
И по мне такой сюжет очень плохой, так как я уже набегался по таким руинам в Elite Dangerous, ME Andromeda, NMS, EverSpace и еще бог знает где.
Я надеюсь, там не будет твиста NMS. Он портит вообще всё. Эта фигня уже давно признана одним из самых неудачных сюжетных ходов, портит и обесценивает вообще всё.
Не все как ты, хотя последнюю я изучил, классная игра. Кстати, Андромеда стоит того, или так, проходняк?
Это с чего такие экспертные заключения? Игра обсуждается , популярна и имеет чуть ли не самые высокие продажи в мире наряду с Вратами Бальдура. Успешность маркетинговой стратегии по выпуску продукта определяется не спойлерами и обсуждениями концовки, а привлечением внимания со стороны конечного и потенциального пользователя. И, если они дают игру раньше и критикам и ограниченному количеству игроков, то значит что-то понимают в игропроме и рекламе
От "спойлера" в виде тестов производительности на ПК я бы не отказался. А вот остальное не интересует.
Да плевать на сюжет и на концовку, я в игры беседки не ради этого играю)
А ради ловерслаба). (Шутка, если что)