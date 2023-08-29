В сеть слили доску заданий с контрактами из Starfield. Она напоминает об игре Freelancer

До релиза Starfield остались считанные дни, но это не мешает инсайдерам и обладателей копий раннего доступа делиться с публикой контентом, который будет в новой космической RPG Bethesda Game Studios.
В недавней утечке (подвержённой листочком с датой и никнеймом автора слива Coheedme) показали упомянутые ранее доски с заданиями, на которых Капитан, протагонист игры, может брать побочные повторяющиеся квесты. Данная табличка представляет отдельное жёлто-чёрное меню с подписью "Mission Board" (Доска с миссиями), а среди заданий числятся следующие:
Перевод:
- Доставить суперпроводники Лоу-Ко до [...] - 1692 кредита
- Доставить микродронов до Поримы III - 1706 кредитов
- Доставить шахтёров до Европы - 1520 кредитов
- Снабдить (?) Вольфрамом (W) Марс, Солнечная система - 1520 кредитов
- Изучить Гунибу в Гунибу - 10000 кредитов
Слева находится информация о конкретном задании - в данном случае доставкой шахтёров.
Награда за каждое задание (особенно по изучению Гунибу) достаточно внушительная и сопоставима с длинными и сложными заданиями из последних игр Bethesda. По всей видимости такие большие награды связаны с тем, что игроку придётся прокачивать свой космический корабль, что будет стоить немалых денег (на слитых изображениях некоторые корабли стоили десятки тысяч кредитов). Изучая типы заданий, мы можем выделить как минимум 3 класса заданий, среди которых доставка груза, доставка людей (об этом обмолвился Пит Хайнс) и изучение планет (что бы это ни значило). По всей видимости, у игрока не будет нехватки поиска работы.
Подобные доски объявлений появлялись во многих играх, среди которых числится космический симулятор Freelancer 2003 года, рассказывающий о космическом наёмнике по имени Трент. В игре Трент мог высаживаться на планеты и получать доступ к доске объявлений, где мог взять необходимое задание (которые также генерировались случайно и появлялись снова), награда за который разнилась от сложности и конкретной планеты. Неизвестно, будут ли в Starfield платить больше или меньше в зависимости от планеты, но можно легко заметить, что задание по изучению планеты принесёт куда больше денег, чем прочие.
Всем кстати советую игру Freelancer.
До слез... Давно так не смеялся, спасибо ! Ностальгия.
Это отличная игра, которая уже стала классикой.
если в игре не было возможности клонирования то зря, а так бы было самое оно)
Обожаю такую систему. Некоторые скажут гринд, я же скажу что это жизнь обычного космического авантюриста
Да, мне тоже нравится. Во Фрилансере нравилась такая система, но там был существенный минус - все задания были посвящены уничтожению (баз, врагов) и захвату преступников. Хотелось больше заданий в духе доставок или сопровождений караванов (как было в Ex Machina)
И еще что нибудь рисковое, ну например доставка дорогих грузов в отдаленные сектора с высоким шансом нарваться на пиратов, или наоборот, поставка контрабанды и избегание сканеров космических полицейских. Да и простой грабеж мирный кораблей не помешает
Да у меня на работе обычной постоянно гринд
Хотелось бы игру в геймплее по типу старфилда, но по комиксной вселенной не "стражи галактики".
П. С. Про коридорное приключение знаю, но это одна из лучших комиксных вселенных, которой бы неплохо мог подойти открытый мир и можно было внести много чего комичного
Космические приключения и комичность это вещи несовместимые, все же первое подразумевает серьезность и некую пустоту мертвого космоса. А для шуток лучше выбрать другой жанр
По интерфейсу сразу так и не скажешь где 2003, а где 2023)
Ну смотря с чем сравнивать. У сталкера 2 интерфейс куда ужаснее
Ну так они сами неоднократно показывали свой интерфейс. Я вообще не очень понимаю как продвигается разработка игры и чем занимаются у них тестеры (если они вообще конечно есть, а не всю работу исполняют разработчики). Я играл в разные ранние билды теней чернобыля, но даже в те далёкие времена у gsc было лучше все, чем то, что утекло по их ошибке в открытый доступ
О, элитка.
Сопровождение\перевозка нпс- хоть какое-то разнообразие в типаже "принеси подай" квестов
Freelancer - это был шедевр, которому, почему-то, так и не сделали продолжение.
Крис Робертс, главный разраб Фрилансера, над Стар Ситизеном работает, так что в некотором роде продолжение
мс не дали крису, и крис решил сделать старситизен.
Броня с превью мне напоминает смесь брони Боухша (Леи) из 6 эпизода Звёздных Войн
И брони Рейнджера НКР из Нью-Вегаса
Интересно, можно ли будет доставлять потом шлюх этим шахтёрам?
Судя по последним опасениям, шахтеры сами с собой смогут разобраться ))
Так инфляция,ценность всех денег упала,кредиты в старфилд не исключение.
твоё?
Старфейлд отменили на XBOX из за 15 фпсов.
Это класс. Надеюсь там реально придется копить на корабли, и деньги не будут литься рекой.
Сплошь задротские задания, не знаю кто этой фигнёй станет в игре заниматься, только лицушники которым надо окупать потраченные деньги, они же не для того тратились что бы за 10 часов сюжет пробежать и удалить.
Если вся игра из подобных миссий состоит то нафиг оно надо, должны быть как в Ведьмаке разные многоступенчатые интересные истории акромя сюжета, а не бесконечные принеси подай зачисть.
ну тут больше для ачивок и гринда и кача
всегда можно lvlup ввести и забить на это всё
выглядит как лютое гвн из 2005 года
у тебя ник с ошибками, а ты про гвн 2005 года говоришь, наверно ты и сам 2005 года