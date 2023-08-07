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Starfield 06.09.2023
7.9 650 оценок

В Starfield будет доска заданий для побочной активности игроков

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Gutsz
Новости

Научно-фантастическая ролевая игра Starfield от Bethesda Softworks обещает погрузить мир в космическую систему с разнообразными возможностями. Одним из эффективных способов исследования звездных систем станет доска заданий, которая будет предлагать игрокам дополнительную активность и ценные награды.

Разработчики из студии Bethesda в недавнем разговоре с журналистами отметили большое разнообразие игровой активности в Starfield. Игроков ждет множество побочных заданий, контрактов, событий и даже охота за головами. Чтобы с этим всем было удобно взаимодействовать, команда решила добавить механику доски с заданиями. Это даст игрокам возможность в любой момент времени найти для себя занятие в открытом космосе.

Как ожидается, доска заданий в Starfield получит уже знакомую для опытных геймеров реализацию. Тем не менее, учитывая масштабы нового проекта Bethesda и любовь разработчикам к экспериментам, нас может ждать достаточно неожиданное воплощение этой механики.

Выход Starfield состоится 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S.

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18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Niko71790

- "будущее, нереальные технологии"
- "все заказы на доске из скайрима, брать будешь?"

27
Fenharell

в скайриме нет доски

0
Vs_Kc Fenharell

В ведьмаке 3 есть

1
YouTube_GamesTezi

Скорее всего "доска объявлений" не будет представлена как терминал стоящий где-нибудь и к нему нужно будет подходить, чтобы изучить заказы, а будет по типу приложения в смартфоне.

6
MiracetteNytten
В Starfield будет доска заданий для побочной активности игроков
6
Kazerad

4 недели до выхода, посмотрим, и на доску заданий, и на всё остальное тоже)

5
fundamentalist

наивный нанайский юноша, его перенесут на полгода год, 4 недели до релиза игра АААААААА проекта, у которого ни рекламы, ни роликов, ни вменяемой информации нет

-7
GorthaurCruel fundamentalist

Предзагрузки скоро начнутся, какой в жопу перенос

1
Executor666 fundamentalist

Рекламы хоть отбавляй. Другое дело, что это пока лишь балабольство причастных.

0
Usurper

Что-то вспомнилась Ассассинс Крид Одиссея.

2
CURiOSiTY7

ждём

1
Artery Kaulitz

Надеюсь, награды будут действительно подстраиваться под игрока и можно будет ухватить иногда редкую нужную шмотку, иначе к какому-нибудь 20+ лвл эти доски будут не нужны

1
rei_nyasha

А лучше б транспорт завезли

0
Кей Овальд

Конечно, генерируемые задания? Худший маркер для одиночной РПГ.

0
Fenharell

для игры с изучением мира - нормально

0
NorthSable

"В Starfield будет..." - звучит как начало анекдота

-1
tvorog8088

Это только для задротов, нормальный человек сюжетку пройдёт и важные вторичные квесты, а эти зачисть-принеси-подай делать не будет.

-2
warp 37

Всё равно придётся столкнуться, так как надо прокачивать уровень персонажа.

0