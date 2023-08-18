В сети появился скриншот главного меню Starfield

В сети появился скриншот главного меню игры Starfield. Так, в центре крупным шрифтом виден логотип игры, слева внизу - логотип Bethesda Softworks, а справа вверху - приветствие для геймеров.
Слева находится собственно меню, которое позволяет начать новую игру, загрузить сохраненную, изменить настройки, получить доступ к фотогалерее, раздел "Crew", который скорее всего представляет собой титры, и выйти из игры.
Сам фон, как это часто бывает, кажется динамичным. Как бы то ни было, по экрану главного меню действительно трудно делать выводы, но, видимо, лихорадка ожидания игры заставляет радоваться даже самым незначительным дополнительным деталям.
Ребят, может кто знает, что по русификации?Понятно, что от разработчиков её ждать не стоит, а вот от любителей. Примерно сколько ждать то?Не машинного перевода, а нормального. Вроде Джедай был готов через пару месяцев. Надеюсь тут до НГ успеют сделать, куплю на распродаже игру и русификатор хотелось бы установить
Движок слегка усовершенствованный беседовский. Он практически вдоль и поперек изучен мододелами. Сделают русик очень быстро, НО скорее всего только интерфейс, ибо диалогов игре умотаться, не думаю что найдутся энтузиасты, готовые перелопатить столько текста.
Как по мне проще установить ёлочку и на ходу переводить ею сложные диалоги, а простые... камон, по моему большая часть населения знают английский хотя бы на примитивном уровне не?
качай пока пиратку, ее будет много на торрентах
"..не?" - Не.
ёлочку?
Большая часть населения ноуз щет. Все, кто знает энг на таком "примитивном" уровне валят за кордон. В особенности это касается баб. И, это - не шутка.(
Да нормально. За перевод явно кто-то, да возьмётся. За это время как раз всякие патчи выйдут, моды и можно будет сыграть через несколько месяцев.
Почему-то отсутствует нарочь. Хочется надеяться что выйдет лучше чем просто "Фоллаут 4 в космосе"
Главное чтоб игра была интересная,и не пустой Мир,куча механик в игре.
Ждем релиз,а хули.
Слишком много хайпа и завышенных ожиданий.Как бы небыло так что после релиза все сразу начали ее поливать.Fallout 4 вместо деревень строить кораблик вот какой может быть игра.
В 4 фолаче по сей день онлайн(в стиме) выше чем в кибершпаке, так для сведений.
подтверждаю, сам месяц назад купил GOTY издание, думал заброшу, надоест, потому что решил играть без модов, выбивать ачивки. был удивлён что в стиме набралось уже 80~90 часов игры при этом сюжетка и дополнения к игре не тронуты, проработка открытого мира , наличие мелочей в игре удивляет тем более что происходит в Бостоне в городе революции и свободы - Содружества. хотя ТЭС 5 по мне как более атмосферная.
Так для сведений 4 фолыч вышел 9 ноября 15 года а первая скидка аж на 50% появилась летом в 16том.Хорошим продажам скидки не делают так рано тем более в половину.Поставь они скидку 90% онлайн бы еще вырос но игра от этого лучше и прибыльней не стала.Как звать перса из минитменов?Хз только прошел недавно а уже не помню.Зато все помнят Гарруса Вакариана турианца из Масс эффект.И так же многие запомнят персонажей из третьего балдурса.А тут скорее всего будет стой там иди сюда и титры.
чушь полная, не помнить Престона это надо постараться. Некоторые его забыть не могут и у них от него флешбеки вообще
Ой, не напоминай..так не флешбеки, там кошмары
Ну главное меню довольно простенькое.
как для детишек по скрину выкидывают)))