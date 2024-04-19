В Starfield нашли одинаковых сюжетных NPC и обвинили авторов в лени

Пользователи Reddit раскритиковали Bethesda за ленивый подход к разработке Starfield. В игре нашли сразу трех максимально похожих друг на друга NPC, что вызвало негодование геймеров.
В космической RPG есть несколько важных для истории персонажей-детей — Кора Коу, Энни Уилкокс и Сона. Каждую девочку можно встретить во время прохождения основных квестов. Если сравнить их внешне, становится очевидно, что все они — один и тот же человек. Bethesda не стала менять дизайн героинь, поэтому внешне чада выглядят идентично — от оттенка кожи до прически.
Геймерам показался странным тот факт, что разработчики использовали одни и те же ассеты, а не потратили время на создание новых для сюжетно-важных NPC-детей. Пользователи решили, что авторы либо обленились, либо спешили, так как не укладывались в сроки производства.
«Обычно я терпеть не могу, когда люди [со стороны] говорят о ленивом подходе к разработке игр. Я всегда встаю на защиту авторов, потому что большинство вещей, которые [в сообществе] называют “ленивыми”, на самом деле является просто результатом дизайнерских решений. В данном случае защищать нечего. Да, вполне возможно, что это какой-то дерьмовый менеджер пришел к разработчикам и сказал: “Просто скопируйте ребенка, мы исправим его модель позже”. Ну и у авторов не было другого выбора [кроме как согласиться]. Если это и так, то все это — вина менеджера. <...> Кто-то явно облажался», — KnightDuty.
«Все это выглядит так, будто эта игра — недоработанный продукт», — Yodzilla.
«Задания [Коры, Энни и Соны] такие удивительные и очаровательные, но эти дети — буквально один и тот же человек! Неужели так сложно было сделать нового ребенка [с уникальным дизайном]? В игре есть другие, не такие важные персонажи, так почему бы не использовать их модели для этих героинь?» — JonBovi_0.
«В мире этой игры детей с этой чертовой прической больше, чем обитаемых планет», — ThunderShott.
В апреле 2024-го глава Bethesda Тодд Говард заявил, что в течение года для Starfield выпустят множество обновлений, исправляющих ошибки и улучшающих игру. Также геймеров ждет дополнение Shattered Space.
Не гоните всё там нормально с НПС.
Jesus Christ! Зовите экзорцистов!
Этих неписей надо в кунсткамере показывать. Таких всратых уродов даже нарочно не придумаешь. Такое мог наваять только Тодд.
Основное население будущего. Что вам не нравится?!
а чего ещё стоило ждать от отборного кала
Расчет был что моддеры поправят, как обычно
Я устал ставить моды на ф4 чтоб поправить все косяки разрабов и улучшить игру
Некоторые (многие) моддеры отказались работать с Ф4, т.к. беседка сильно урезала инструментарий. Вернулись в Скайрим. Такой себе "расчет" получается...
Слыш переходи на Криэшин Клаб!
Им просто не нужно было морочить голову людям а сказать прямо Starfield это игра класса а. Или что б было точнее а1. индюшатина собранная за копейки на коленке И все вопросы снялись бы сами собой.
За эту дурацкую привычку вместо детей делать уменьшенные копии взрослых разработчиков надо бить по голове клавиатурой или на чем они там работают. .
Их не три, а тысячи, так как редактора детских персонажей в игре нет. Какой-то бред пишите. Посчитайте, сколько в игре разных блокнотов, кружек, банок и склянок. Им не лень было делать миллиард предметов? И да, в Старфилде больше вручную созданных уникальных персонажей, чем в любой другой игре.
И ещё: =на реддите нашли=, по крайней мере, 180 туалетных комнат с совершенно разным дизайном. Но про это мы писать не будем, зато напишем клоунаду на пустом месте.
Какую игру вы тут восхваляете? Хогвартс Легаси? Ну так запустите её и посмотрите, что в игре миллиард одинаковых NPC, которые встречаются на каждом шагу (сюжетных). Там, кстати, есть настройка "качество населения", потакайте её, и может тогда осознаете, почему в играх встречаются одинаковые модельки и "картофельная" массовка
Видимо кому-то захотелось пропиарится. Эти люди видимо не видели какой треш творится в индюшатине с NPC.
"Индюшатине" это позволено, а проектам из ААА (коим сабж и является) - нет. Впрочем, игра и в остальном пососная.
Индюшатина в основном делается на коленке в свободное время командой из трёх с половиной человек за пакет картошки, а не 10 лет командой из 500+ человек и с бюджетом в сотни миллионов долларов.
Но индюшатина не стоит 200+ миллионов баксов, в отличие от Старфилда. Фиг с ними с массовкой, если попадаются клоны. Но тут ведь речь о сюжетных NPC, а не о массовке на фоне.
Я еще видел NPC с лицом Сары) Жаль в вариантах ответом не было вопроса про близнецов.
Полнейший бред от людей которые просто пиарятся на хейте. В любом игровом движке для NPC есть скелеты и тело, этого всего ограниченное кол-во, иначе получите 20 фпс и будете вопить про оптимизацию. Полноценные скелет и тело это очень сложная и большая сетка с кучей мелких деталей и привязанные ко всему этому анимации. Усложняя скелет и тело непременно сталкиваешься с ограничениями производительности железа, именно поэтому в обновленный движок Беседки были добавлены упрощенные скелеты и тело "массовки", которые тут активно форсят всякие придурки (см скриншот выше). Скелет и тело детей так же упрощены, меньше костей, меньше ребер в сетке, зничительно меньше анимаций. Самый простой пример дети-поселенцы в Фол4, можно им модами назначить пакет AI поселенца, но у их тела нет анимаций взаимодействий с маркерами поселенцев и это приводит к сбоям. А еще есть морфинг, это как раз тот самый механизм который позволяет менять полноту, форму лица и тп, и это все так же влияет на предметы одежды одетые на тело (сетка одежды так же должна поддерживать морфинг, иначе движок шмотку разфигачит по всему экрану). Тела детей это простая сетка, скорее всего без поддержки морфинга, поэтому дети различаются только прической и одеждой. И да, можете освоить блендер и попробовать модифицировать скелет и тела детей, добавить им полноценный морфинг, анимации и тп. Когда вернетесь (лет через 15), расскажете кто где и когда "ленился" и покажете как хорошо будет работать сцена на среднестатистическом ПК с сотней полноценных тел.
Но ведь речь шла не о полном скелете с полной проработкой и не о сотнях тел, а о двух персонажах с сюжетом. Так что хорошая попытка... была бы, если б работала в этом контексте.