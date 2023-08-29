Ведущий дизайнер Starfield объясняет, что отсутствие озвученного протагониста "позволило нам создать такой большой мир"

Вслед за Тоддом Говардом, который рассказал о том, что Bethesda почти решила наделить главного героя Starfield голосом, ведущий дизайнер Эмиль Пальяруло подробнее поведал о причинах, почему разработчики решили пойти на такой шаг.
По словам Пальяруло, студия хотела дать игрокам как можно больше возможностей для самовыражения и даже привлекала различных актеров озвучивания, чтобы найти идеальный голос для главного героя Starfield.
Мы наняли актера, получили голос, послушали его и сказали: "Знаете что, этот парень слишком специфичен. Мы поняли, что единственный способ действительно сделать это и позволить игроку быть тем, кем он хочет быть, - это иметь безголосого протагониста".
Далее Пальяруло рассказал о том, что в ААА-играх обычно присутствует озвученный протагонист, а немой протагонист часто остается в нишевых или инди-играх.
В индустрии было время, когда все протагонисты были озвучены. Это была AAA-фишка. Мы начали понимать: "Знаете что, может быть, это не так, может быть, фанатам игра понравится еще больше..." Я имею в виду, что мы играли с разными вещами. Есть большой аргумент, что в Fallout 4 и других ролевых играх игрокам не нравится читать строку диалога, ответ игрока, а затем они нажимают на нее и получают [другую произнесенную реплику].
Но проблема в том, что потом вы читаете ее, потом нажимаете на нее, и вам приходится ждать, пока они скажут то же самое. Так что это тоже не идеальный вариант. И тогда мы пришли к выводу: "А что, если мы просто напишем текст?" И это было очень здорово. В Starfield более 200 000 строк разговорного диалога без озвученных главных героев. И именно отсутствие озвученного протагониста позволило нам создать такой большой мир.
Стоит отметить, что одни из самых популярных игр, разработанных и выпущенных Bethesda, - Fallout 3 и практически вся франшиза The Elder Scrolls - имеют немого протагониста. Исключением является Fallout 4, в которой главный герой озвучен.
Гордон Фримен одобряет.
Во всех предыдущих играх беседки, кроме F4, я и не помню, что бы мой персонаж, что то говорил... и мне этого совершенно и не требовалось.
Рычали только что-то во время боя, и этого вполне хватало, жили не тужили.
Озвучка гг нужна когда есть этот самый гг, например Геральт в Ведьмаке, а когда гг это воплощение мыслей игрока а не прописанный персонаж то озвучка скорей мешает.
В Follaut 4 тоже стоило сделать немым, хотя тамашняя механика диалогов и так была убогой.
Ну тут как бы плюс. А то вот захочешь ты сделать брутального верзилу с квадратной челюстью - а получится третий ДоС, где у тебя на выбор четыре голоса разной степени п*дарковатости. Лучше пусть голоса у ГГ вообще не будет.
Жирные минус, озвучка ГГ в Fallout 4 и камера диалогов были одними из лучших решений.
Чувак по факту говорит. Тем более, ещё с начала разработки, старфилд делали под моды. А гг с голосом в этом случае был бы головной болью для всех.
Честно говоря в рпг хочется персонажа. голос которого ты выбираешь, чтобы он говорил.
Поиграю на PS5 60 фепесов
Интересно как?
Тупой отмаз чтобы не делать голос
Тупой отмаз - это твой клиент.
Это чел объяснил логичную причину, которая кстати многих устраивает, кто играл в Скайрим и Фалаут 4. Он нормально и спокойно предоставил факты, а ты просто тупо показал на него пальчиком и закричал - ДУРАК! Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ! ТЫ ПРОСТО КРИВОРУКИЙ!!
вот вам, фанатикам сони - не надоело по тупой причине оскорблять игру или Майков?
я на пк играю
Так и есть. Попытка в Fallout 4 оказалась неудачной, диалоговая система в Fallout 76 - тому доказательство.
Халтура.
Хмм...зато как Артёму из Метро за это прилетело,аж вспомнить страшно.)Ох уж эта дискриминация - одним можно молчать, другим низяяя...
Сейчас бы сравнивать линейный шутер с конкретным главным героем и ролевые игры с нонейм ГГ с большой вариативностью в диалогах.
Я про Гордона Фримена - посмотри наверх....;) Фримену можно, а остальнм нельзя..
Артем - это внезапно прописанная личность, а не аватара игрока, как в играх Беседки.
Я про Фримена.Гордона Фримена из Халф Лайф.
Вторая халва вышла 20 лет тому назад. Последнее метро - 4 года назад. В те годы все ГГ редко озвучивали, и даже во многих RPG диалог подавался исключительно текстом.
Какое же днище выпускать такие игры в 23 году
Какое же днище - высказывать такие комментарии о игре, в которую ты не играл.
да-да-да. конечно...