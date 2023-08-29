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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 738 оценок

Ведущий дизайнер Starfield объясняет, что отсутствие озвученного протагониста "позволило нам создать такой большой мир"

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Procy_on
Новости

Вслед за Тоддом Говардом, который рассказал о том, что Bethesda почти решила наделить главного героя Starfield голосом, ведущий дизайнер Эмиль Пальяруло подробнее поведал о причинах, почему разработчики решили пойти на такой шаг.

По словам Пальяруло, студия хотела дать игрокам как можно больше возможностей для самовыражения и даже привлекала различных актеров озвучивания, чтобы найти идеальный голос для главного героя Starfield.

Мы наняли актера, получили голос, послушали его и сказали: "Знаете что, этот парень слишком специфичен. Мы поняли, что единственный способ действительно сделать это и позволить игроку быть тем, кем он хочет быть, - это иметь безголосого протагониста".

Далее Пальяруло рассказал о том, что в ААА-играх обычно присутствует озвученный протагонист, а немой протагонист часто остается в нишевых или инди-играх.

В индустрии было время, когда все протагонисты были озвучены. Это была AAA-фишка. Мы начали понимать: "Знаете что, может быть, это не так, может быть, фанатам игра понравится еще больше..." Я имею в виду, что мы играли с разными вещами. Есть большой аргумент, что в Fallout 4 и других ролевых играх игрокам не нравится читать строку диалога, ответ игрока, а затем они нажимают на нее и получают [другую произнесенную реплику].

Но проблема в том, что потом вы читаете ее, потом нажимаете на нее, и вам приходится ждать, пока они скажут то же самое. Так что это тоже не идеальный вариант. И тогда мы пришли к выводу: "А что, если мы просто напишем текст?" И это было очень здорово. В Starfield более 200 000 строк разговорного диалога без озвученных главных героев. И именно отсутствие озвученного протагониста позволило нам создать такой большой мир.

Стоит отметить, что одни из самых популярных игр, разработанных и выпущенных Bethesda, - Fallout 3 и практически вся франшиза The Elder Scrolls - имеют немого протагониста. Исключением является Fallout 4, в которой главный герой озвучен.

-5
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Destroited

Гордон Фримен одобряет.

11
alex_jay

Во всех предыдущих играх беседки, кроме F4, я и не помню, что бы мой персонаж, что то говорил... и мне этого совершенно и не требовалось.

6
Восставший из забытья

Рычали только что-то во время боя, и этого вполне хватало, жили не тужили.

0
worys

Озвучка гг нужна когда есть этот самый гг, например Геральт в Ведьмаке, а когда гг это воплощение мыслей игрока а не прописанный персонаж то озвучка скорей мешает.

6
Kolyambus55RUS

В Follaut 4 тоже стоило сделать немым, хотя тамашняя механика диалогов и так была убогой.

2
Art737

Ну тут как бы плюс. А то вот захочешь ты сделать брутального верзилу с квадратной челюстью - а получится третий ДоС, где у тебя на выбор четыре голоса разной степени п*дарковатости. Лучше пусть голоса у ГГ вообще не будет.

2
Kenn1y

Жирные минус, озвучка ГГ в Fallout 4 и камера диалогов были одними из лучших решений.

2
IvanKote

Чувак по факту говорит. Тем более, ещё с начала разработки, старфилд делали под моды. А гг с голосом в этом случае был бы головной болью для всех.

1
6363

Честно говоря в рпг хочется персонажа. голос которого ты выбираешь, чтобы он говорил.

1
pcgame

Поиграю на PS5 60 фепесов

0
Ain Grimm

Интересно как?

0
Gector17792020

Тупой отмаз чтобы не делать голос

0
Ain Grimm

Тупой отмаз - это твой клиент.

Это чел объяснил логичную причину, которая кстати многих устраивает, кто играл в Скайрим и Фалаут 4. Он нормально и спокойно предоставил факты, а ты просто тупо показал на него пальчиком и закричал - ДУРАК! Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ! ТЫ ПРОСТО КРИВОРУКИЙ!!

вот вам, фанатикам сони - не надоело по тупой причине оскорблять игру или Майков?

0
Gector17792020 Ain Grimm

я на пк играю

0
warp 37

Так и есть. Попытка в Fallout 4 оказалась неудачной, диалоговая система в Fallout 76 - тому доказательство.

-2
jax baron

Халтура.

-2
Lvinomord

Хмм...зато как Артёму из Метро за это прилетело,аж вспомнить страшно.)Ох уж эта дискриминация - одним можно молчать, другим низяяя...

-3
Procy_on

Сейчас бы сравнивать линейный шутер с конкретным главным героем и ролевые игры с нонейм ГГ с большой вариативностью в диалогах.

6
Lvinomord Procy_on

Я про Гордона Фримена - посмотри наверх....;) Фримену можно, а остальнм нельзя..

0
0ncnjqybr

Артем - это внезапно прописанная личность, а не аватара игрока, как в играх Беседки.

1
Lvinomord 0ncnjqybr

Я про Фримена.Гордона Фримена из Халф Лайф.

0
0ncnjqybr Lvinomord

Вторая халва вышла 20 лет тому назад. Последнее метро - 4 года назад. В те годы все ГГ редко озвучивали, и даже во многих RPG диалог подавался исключительно текстом.

2
HellowRainbow

Какое же днище выпускать такие игры в 23 году

-3
Ain Grimm

Какое же днище - высказывать такие комментарии о игре, в которую ты не играл.

0
SteveAustin

да-да-да. конечно...

-6