Xbox подарит настоящий скафандр автору лучшей идеи костюма в стиле Starfield

Bethesda совместно с Европейским космическим агентством (ESA) объявила конкурс для фанатов Starfield. Компания предлагает энтузиастам создать концепт космического скафандра, в котором они бы исследовали мир RPG.
Геймер, который представит наилучшую идею костюма в стиле Starfield, получит в качестве приза настоящую версию придуманного им космического скафандра. Авторов оригинальных концептов также наградят консолью Xbox Series X, лимитированными геймпадом и гарнитурой из коллекции Starfield.
Bethesda принимает работы до 24 февраля 2024 года, а победителей объявит 11 марта. Организаторы просят геймеров тщательно изобразить детали скафандра, описать выбор цветов и материалов для костюма, а также не добавлять в концепты оружие.
прикольно, надеюсь покажут интересные работы
Прикольно спору нет, но хотелось бы по больше действий к самой игре.
С другой стороны, будет любопытно посмотреть на победителя.
Просто в очередной раз выпадаешь с этих клоунов,вместо того что бы игру переделывать они тратят время и ресурсы на какую то хрень,а ведь реально же можно было действительно интересный эвент сделать только не со скафандром а например с вездеходом или другим транспортом который бы потом Беседка добавила в игру и это бы реально было очень полезно,ну куда там,они будут делать какую то хрень.
Делать хрень и делать вид, что все отлично, куда проще, чем серьезно переделывать игру.
Мне кажется, что игроков не заинтересовать, онлайн Стима рухнул ниже 10к.
в старфилде нет вездеходов. но заделать не сложна. тесле илона маска железные колеса поставить, крышу спилить, двери заварить, накрыть чехлом 10-сантимерового ватника и по луне ездить пока заряд не кончится. потом в тень надо ставит чтоб остывала.
Жаль что Старфилд оказался куском г
Да-да, ага, помним.
"Предзакажи элитное издание Fallout76 и получи шлем силовой брони и настоящую холщовую сумку".
Чем все закончилось в итоге, все знают.
а можно лучше рефанд в качестве подарка?
Им баги и контент пилить нужно, а они хренью занимаются. После того, как они нагрели фанатов с коллекционным изданием Fallout 76, то вряд ли будет хоть какой-то ажиотаж.
Скафандр для работы ассенизатора?
Очень удобно в туалете в нем сидеть.
Будет как предзаказом 76 фоллаута.
Надеюсь автору костюма подарят не бета-версию...
петушки уже не знают как оправдать обсёр...скафандар фанату!
интересно, чего ESA добилась, после прекращения сотрудничества с РФ...а...ну да...скафандар фанату старфилда
настоящая версия это бутафория или он действительно должон работать как скафандр в условиях для которых создан?
я такта наверно за мягкий скафандер атмосферного давления с структурой жесткости по типу рыцарских лат чтоб его не раздувало и чтоб он был заполнен охлаждающей нагревающей жидкостью в которой я собственно были седел окромя шлема. а сам я значится был в носках и свитере поверх в гидрокостюме. у меня было бы ждва баллона один с азотом а другой не знаю с чем пока не придумал и там был бы полузамкнутый цикл чтоб я значит гидролизом дышал от своего хладагента, который дистиллированная вода и постепенно у меня атмосфера замещалась азотом и я мог бы откинуться от азотного отравления через 10 часов если не перегреюсь а пердежи и дыхательные газы просто в космос уходили. еще мне нужен источник энергии который мог бы это дело дело питать, если у меня образец значит у меня водород лишний есть а ее у меня было 4 крыла на горбу как у стрекозы чтоб они были сложены вниз примерно по колено когда я по луне бегаю и мне не скучно. а когда в космосе в левитации бегаю чтоб их можно было открыть и там на концах крыльев маленькие химические гидразиновые трастер по вакуум с запалом от дуговой сварки что я мог медленно летать и крутится с рычагом усилий около 1.3 метров пфььь пфьььь так ине ися б стену с разбегу от джетпака который делать больше 1 жи ускорения и чтобы у меня было топливо на ошибку и н нужно был таксать с собой канистру для джетпака вот а где нибудь литр гидрозина чтобы. а и чтоб если радиация и солнечные взрывы шлема можно было полностью закрыть и чтоб я через вебку зырил и страдал от укачивания.
Игра вышла почти пол года назад, ее онлайн нынче на дне, а они решили конкурс провести...