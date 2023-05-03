Кооперативный шутер Starship Troopers: Extermination появится в раннем доступе Steam 17 мая ©

Offworld Industries в сотрудничестве с Sony Pictures Consumer Products объявили, что Starship Troopers: Extermination появится в раннем доступе Steam 17 мая 2023 года.

Запуск предоставит игрокам возможность тесно сотрудничать с командой Offworld Industries на самых ранних этапах разработки игры, поскольку их отзывы помогают определить, какие функции и механики следует использовать до окончательного перехода игры на 1.0. Отзывы сообщества о неистовом экшене для 16 игроков, увеличенном по сравнению с изначально ожидаемым геймплеем для 12 игроков, станут важнейшим компонентом развивающегося творческого процесса, поскольку Offworld Industries работает над повторением действий игроков и добавлением большего количества контента на протяжении всего периода раннего доступа.

Издание Starship Troopers: Extermination в раннем доступе будет доступно по цене 24,99 долларов США после выпуска — специальная начальная цена, которая будет увеличиваться по мере появления нового контента перед запуском версии 1.0. С первого дня раннего доступа игра уже может похвастаться как стратегией, так и боевым геймплеем. Игроки могут строить и укреплять базы операций, не участвуя в тяжелых боях, создавая безопасную структуру для возрождения, перегруппировки и перевооружения, готовясь к совместной игре по уничтожению жуков. Эти базы защищены от порождений врагов, а строительство баз не привязано к определенному классу или рангу, поэтому авангарды глубокого космоса всех мастей могут использовать эти сооружения.