Ужасы под водой: игроки остались в восторге от хоррора Stasis: Bone Totem

Игроки остались в восторге от изометрического хоррора Stasis: Bone Totem, вышедшего 31 мая в Steam. У игры 96% положительных отзывов. Геймеры хвалят ужастик от The Brotherhood за постановку сцен, звук и атмосферу.

События игры происходят на глубоководной буровой установке, которую обнаруживают главные герои — муж и жена. Искателям подводных сокровищ предстоит раскрыть тайну корпорации Cayne Corporation

Комментарии приводятся с сохранением орфографии и пунктуации пользователей.

«Давно ожидаемая еще с беты игра. Прогресс качества игры со времен первой части очевиден, что сильно радует. Игра обязательна к покупке всем любителям отличного квеста с симпатичной графикой, сюжетом и ужасом», — Samum.

«Дичайшая смесь из классических фильмов-хорроров «Нечто» и «Чужой», приправленная SOMA, Man of Medan и DEAD SPACE. Концентрированное безумие», — pUpp.

«Я в очень много игр играю, но очень мало из них заканчиваю. Первый и второй стазис я закончил. Для такой маленькой команды — игра просто великолепна. Вторая часть на два шага лучше первой. Ее смогли сделать еще мрачнее, тяжелее и страшнее чем первый стазис, хотя куда уж. Графика тоже стала ярче, модельи персонажей больше и подробнее. Отдельное внимание заслуживает звук. Играйте в наушниках, в темноте. При этом ни одного бага за время прохождения не встретил, и практически нет косяков в переводе Ясно, что игра не для всех. Но если нравятся хорошие, атмосферные ужастики, если нравится хороший сюжет и живые герои, если соскучились по умным головоломкам и квестам — всецело рекомендую», — Wisdoom.

«Противоречивые эмоции вызывает это произведение. Да-да, именно произведение, а не игра. С одной стороны не очень хорошо проработанная анимация лиц. Но с другой стороны очень интересная история, хоть и предсказуемая почти везде. Разочаровался ли я? Нет, ни в коем разе. Мне данная история очень понравилась, и я ждал, скажем так, этого проекта после того как поиграл в первый Stasis. Единственное что печально, что в некоторые моменты историю, ролики, сообщения нельзя поставить на паузу и наваливает много информации. Порой не хватает просто паузы, чтоб переварить услышанное и увиденное. Опять же, произведение зацепило, сильно зацепило...», — Merawolf.

Стоимость Stasis: Bone Totem в Steam со скидкой 20% — 568 рублей. Акция действует до 7 июня. Игра поддерживает Steam Deck.