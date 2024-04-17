Пошаговая тактическая игра SteamWorld Heist 2 выйдет 8 августа на ПК и консолях

Еще одна игра SteamWorld не за горами: компания Thunderful объявила о скором выходе SteamWorld Heist 2. Сиквел пошаговой тактической игры выйдет 8 августа на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch.

Как и в первой части, в SteamWorld Heist 2 вам предстоит сражаться с разношерстной группой стимботов в узких многоуровневых 2D-коридорах с помощью уникальной механики рикошета, позволяющей уничтожать врагов. На этот раз вас возглавляет капитан Ливэй и его товарищи по команде. Герои расследуют кризис, который портит воду и разъедает их механические конечности. Им предстоит сразиться с такими группировками, как мощный (и украшенный побрякушками) флот или культисты Крысоловы, которые начали заменять механические части на органические кости, которые не ржавеют.

В SteamWorld Heist 2 будет интерактивная карта мира, на которой вам предстоит исследовать тропическое открытое море на подводном судне и вступать в схватки с вражескими кораблями, включая морские сражения с собственным оборудованием, которое можно настраивать.