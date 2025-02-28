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Steel Seed 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Стелс, Постапокалипсис
6.6 15 оценок

Научно-фантастический стелс-экшен Steel Seed получил новый трейлер

butcher69
Новости

Студия Storm in a Teacup представила новый трейлер Steel Seed — мрачного научно-фантастический стелс-экшена от третьего лица. В ролике показаны элементы паркура, сражения с вражескими роботами и живописные локации, которые игроки смогут запечатлеть в фоторежиме.

Игрокам предстоит взять на себя роль Зои, которая в компании верного дрона Коби исследует сложный подземный комплекс, стремясь найти способ спасти человечество. Игра сочетает динамичные бои с элементами стелса, позволяя выбирать, скрытно обходить врагов или вступать в яростные сражения.

Релиз игры запланирован на 2025 год.

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