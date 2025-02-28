Научно-фантастический стелс-экшен Steel Seed получил новый трейлер

Студия Storm in a Teacup представила новый трейлер Steel Seed — мрачного научно-фантастический стелс-экшена от третьего лица. В ролике показаны элементы паркура, сражения с вражескими роботами и живописные локации, которые игроки смогут запечатлеть в фоторежиме.

Игрокам предстоит взять на себя роль Зои, которая в компании верного дрона Коби исследует сложный подземный комплекс, стремясь найти способ спасти человечество. Игра сочетает динамичные бои с элементами стелса, позволяя выбирать, скрытно обходить врагов или вступать в яростные сражения.

Релиз игры запланирован на 2025 год.